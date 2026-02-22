Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 23 februari 2026 – aflevering 9328

Sadie en Taye zien de gevolgen onder ogen. Paul en Elle beginnen aan hun nieuwe avontuur. Jane probeert een student in nood te helpen.

Dinsdag 24 februari 2026 – aflevering 9329

Elle vermoedt dat een bewoner iets verbergt. Susan en Colton bouwen een nieuwe band op. Twee andere bewoners hebben moeite om elkaar te vertrouwen.

Woensdag 25 februari 2026 – aflevering 9330

Een emotionele uitbarsting maakt Krista ongerust. Fallons opkomende gevoelens brengen verandering in de situatie. Taye en Remi vinden een klik en Vera's argwaan wordt aangewakkerd.

Donderdag 26 februari 2026 – aflevering 9331

Jane onderzoekt de diefstallen op school en in Eirini Rising. Sadie verlangt naar een normaal leven.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

