Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.
Maandag 23 februari 2026 – aflevering 9328
Sadie en Taye zien de gevolgen onder ogen. Paul en Elle beginnen aan hun nieuwe avontuur. Jane probeert een student in nood te helpen.
Dinsdag 24 februari 2026 – aflevering 9329
Elle vermoedt dat een bewoner iets verbergt. Susan en Colton bouwen een nieuwe band op. Twee andere bewoners hebben moeite om elkaar te vertrouwen.
Woensdag 25 februari 2026 – aflevering 9330
Een emotionele uitbarsting maakt Krista ongerust. Fallons opkomende gevoelens brengen verandering in de situatie. Taye en Remi vinden een klik en Vera's argwaan wordt aangewakkerd.
Donderdag 26 februari 2026 – aflevering 9331
Jane onderzoekt de diefstallen op school en in Eirini Rising. Sadie verlangt naar een normaal leven.
'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.
Kijktip van de dag
Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.
'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.