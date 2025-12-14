Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 14 december 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 15 december 2025 – aflevering 9292
Wellicht begint bij Remi de vonk over te slaan. Susan krijgt te maken met verzet. Ondertussen sluiten Terese en Elle een compromis.


Dinsdag 16 december 2025 – aflevering 9293
Elle zorgt voor opschudding. Cara maakt een vijand en Susan biedt een alliantie aan.

Woensdag 17 december 2025 – aflevering 9294
Holly maakt plannen voor de toekomst. Elles verlangen naar succes botst met haar moraliteit. Cara maakt zich zorgen om haar familie.

Donderdag 18 december 2025 – aflevering 9295
Elle houdt voet bij stuk. Cara worstelt met schuldgevoelens, terwijl een bewoner een gewaagde zet doet.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

