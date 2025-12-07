Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

De Masked Singers gaan op bezoek bij Sinterklaas: wie krijgt lekkers en wie... een ontmaskering?
zondag 7 december 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 8 december 2025 – aflevering 9288
Byron begint aan zijn volgende avontuur, terwijl Andrew in de knoop zit met zijn gevoelens. Taye stelt een hard ultimatum.


Dinsdag 9 december 2025 – aflevering 9289
Nell wil de strijdbijl begraven. Cara's onderzoek komt in een stroomversnelling. Andrew richt zijn blik op de toekomst.

Woensdag 10 december 2025 – aflevering 9290
Holly heeft last van haar geweten. Andrew stelt iemand die belangrijk voor hem is teleur. Cara stuit op iets ernstigs.

Donderdag 11 december 2025 – aflevering 9291
De tijd dringt voor Nell. Tereses geduld wordt op de proef gesteld en twee bewoners besluiten het op te geven.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


