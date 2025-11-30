Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Niemand had haar naam genoemd: Pauw ontmaskerd in 'The Masked Singer'
zondag 30 november 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 1 december 2025 – aflevering 9284
Aaron staat voor een keuze. Nicolette kampt met nieuwe gevoelens en Nell brengt vreselijk nieuws.


Dinsdag 2 december 2025 – aflevering 9285
Nicolette houdt het binnen de familie. JJ en Nell krijgen met een nieuwe situatie te maken. Terese is op haar hoede voor de nieuwste telg van de familie Robinson.

Woensdag 3 december 2025 – aflevering 9286
Sadie blijft zich afstandelijk opstellen, terwijl Terese haar standpunt duidelijk maakt. Susan sluit een verkoopdeal met een beroemdheid.

Donderdag 4 december 2025 – aflevering 9287
Susan vecht om haar kostwinning te behouden. Twee bewoners gaan een stap te ver en Terese geeft zich over.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Neighbours: A New Chapter op tv
Maandag 1 december 2025 om 12u45  »
Play 5
Holly heeft moeite met haar groeiende gevoelens en Sadie's spannende avontuurtje valt in verkeerde handen. Ondertussen keert Paul terug met een schim uit het verleden.
Dinsdag 2 december 2025 om 08u25  »
Play 5
Holly heeft moeite met haar groeiende gevoelens en Sadie's spannende avontuurtje valt in verkeerde handen. Ondertussen keert Paul terug met een schim uit het verleden.
Dinsdag 2 december 2025 om 12u50  »
Play 5
Susans ongerustheid groeit, terwijl Cara en Remi aan hun nieuwe situatie moeten wennen. Byron neemt een moeilijk besluit. De spanningen lopen op bij Lassiters en Paul doet een schokkende ontdekking.
Woensdag 3 december 2025 om 00u30  »
Play 5
Susans ongerustheid groeit, terwijl Cara en Remi aan hun nieuwe situatie moeten wennen. Byron neemt een moeilijk besluit. De spanningen lopen op bij Lassiters en Paul doet een schokkende ontdekking.
Dinsdag 2 december 2025 om 00u45  »
Play 5
Holly heeft moeite met haar groeiende gevoelens en Sadie's spannende avontuurtje valt in verkeerde handen. Ondertussen keert Paul terug met een schim uit het verleden.

