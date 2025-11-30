Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 1 december 2025 – aflevering 9284

Aaron staat voor een keuze. Nicolette kampt met nieuwe gevoelens en Nell brengt vreselijk nieuws.

Dinsdag 2 december 2025 – aflevering 9285

Nicolette houdt het binnen de familie. JJ en Nell krijgen met een nieuwe situatie te maken. Terese is op haar hoede voor de nieuwste telg van de familie Robinson.

Woensdag 3 december 2025 – aflevering 9286

Sadie blijft zich afstandelijk opstellen, terwijl Terese haar standpunt duidelijk maakt. Susan sluit een verkoopdeal met een beroemdheid.

Donderdag 4 december 2025 – aflevering 9287

Susan vecht om haar kostwinning te behouden. Twee bewoners gaan een stap te ver en Terese geeft zich over.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

