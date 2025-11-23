Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.
Maandag 24 november 2025 – aflevering 9280
Aaron neemt een moeilijke beslissing. Paul heeft moeite om afstand te houden. Annalise laat haar emoties de vrije loop gaan.
Dinsdag 25 november 2025 – aflevering 9281
De grote dag voor Lassiters breekt aan. Liefde staat op het spel voor twee bewoners van Ramsay Street. Ondertussen heeft Remi misschien een doorbraak.
Woensdag 26 november 2025 – aflevering 9282
Cara doet een ontdekking. Sadie zet een val, terwijl Aaron een geheim op het spoor komt.
Donderdag 27 november 2025 – aflevering 9283
Sadie draait de rollen om. Cara en Remi proberen nieuwe hoop te vinden. Ondertussen moet Andrew door het stof.
'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.
