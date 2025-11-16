Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 16 november 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 17 november 2025 – aflevering 9276
Nell kampt met heftige emoties. Nicolette richt zich op de toekomst en Aaron loopt misschien te hard van stapel.


Dinsdag 18 november 2025 – aflevering 9277
Aaron worstelt met zijn gevoelens. Karl en Susan wagen een gok. Ondertussen is er geen weg meer terug voor een van de bewoners.

Woensdag 19 november 2025 – aflevering 9278
Andrew hoopt de schade te beperken. Paul bekent de waarheid, terwijl Krista probeert te presteren onder druk.

Donderdag 20 november 2025 – aflevering 9279
Paul krijgt te maken met de gevolgen van zijn acties. Holly speelt met vuur en Krista heeft problemen op werk.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


