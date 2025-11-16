Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 17 november 2025 – aflevering 9276

Nell kampt met heftige emoties. Nicolette richt zich op de toekomst en Aaron loopt misschien te hard van stapel.

Dinsdag 18 november 2025 – aflevering 9277

Aaron worstelt met zijn gevoelens. Karl en Susan wagen een gok. Ondertussen is er geen weg meer terug voor een van de bewoners.

Woensdag 19 november 2025 – aflevering 9278

Andrew hoopt de schade te beperken. Paul bekent de waarheid, terwijl Krista probeert te presteren onder druk.

Donderdag 20 november 2025 – aflevering 9279

Paul krijgt te maken met de gevolgen van zijn acties. Holly speelt met vuur en Krista heeft problemen op werk.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

