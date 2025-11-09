Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 10 november 2025 – aflevering 9272

Holly is in gevaar. Andrew houdt toezicht en Remi staat voor een moeizame revalidatie. Aaron neemt een besluit. Taye dingt mee voor de hoofdprijs, terwijl Karl het bedrog van Susan ontdekt.

Dinsdag 11 november 2025 – aflevering 9273

Cara voelt zich schuldig over Remi's toestand. De familie Varga-Murphy gaat tot het uiterste om antwoorden te krijgen. Andrew probeert zijn verlangens te onderdrukken, maar slaagt daar niet in.

Woensdag 12 november 2025 – aflevering 9274

Andrew en Holly zoeken de grenzen op. Er is een wisseling van de wacht bij Eirini en Krista komt thuis met een geheim.

Donderdag 13 november 2025 – aflevering 9275

Krista heeft moeite om de waarheid te vertellen. Susan en Karl zoeken contact met elkaar, terwijl Sadie en Taye met vuur spelen. Paul moet zijn fout rechtzetten.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

