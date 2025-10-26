Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Als híj in dat pak zit, word ik zot!': James Cooke herkent zijn 'broer' in 'The Masked Singer'
zondag 26 oktober 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 27 oktober 2025 – aflevering 9264
Andrew en Holly zoeken de grenzen op. Er is een wisseling van de wacht bij Eirini en Krista komt thuis met een geheim.


Dinsdag 28 oktober 2025 – aflevering 9265
Krista heeft moeite om de waarheid te vertellen. Susan en Karl voelen zich geïnspireerd om weer contact met elkaar te zoeken, terwijl Sadie en Taye met vuur spelen.

Woensdag 29 oktober 2025 – aflevering 9266
Janes liefdesleven neemt een destructieve wending. Krista stelt zich eindelijk open. Abigail is bang voor een populaire dorpsgenoot. Ondertussen komt het geheim van Sadie en Taye aan het licht.

Donderdag 30 oktober 2025 – aflevering 9267
Een oude vijand van Erinsborough keert terug en zorgt voor opschudding. Wendy heeft moeite om Andrews verleden te begrijpen. Karl komt erachter dat Terese een geheim heeft.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


