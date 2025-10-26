Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 27 oktober 2025 – aflevering 9264

Andrew en Holly zoeken de grenzen op. Er is een wisseling van de wacht bij Eirini en Krista komt thuis met een geheim.

Dinsdag 28 oktober 2025 – aflevering 9265

Krista heeft moeite om de waarheid te vertellen. Susan en Karl voelen zich geïnspireerd om weer contact met elkaar te zoeken, terwijl Sadie en Taye met vuur spelen.

Woensdag 29 oktober 2025 – aflevering 9266

Janes liefdesleven neemt een destructieve wending. Krista stelt zich eindelijk open. Abigail is bang voor een populaire dorpsgenoot. Ondertussen komt het geheim van Sadie en Taye aan het licht.

Donderdag 30 oktober 2025 – aflevering 9267

Een oude vijand van Erinsborough keert terug en zorgt voor opschudding. Wendy heeft moeite om Andrews verleden te begrijpen. Karl komt erachter dat Terese een geheim heeft.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

