Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 5 mei 2025 - aflevering 9164

Paul en Terese trekken het land in op zoek naar Leo. Ondertussen groeien ze steeds dichter naar elkaar toe.



Dinsdag 6 mei 2025 - aflevering 9165

Krista is kapot van het verraad van een vriend. Nicolette haalt Yaz over om uit haar schulp te kruipen en mee te gaan naar een open podium. Paul voelt zich gekwetst door Tereses gedrag.



Woensdag 7 mei 2025 - aflevering 9166

Nieuwe informatie uit Holly's dossier brengt Yaz naar een oud gesprek met Heath. Nicolette verrast Aaron met het nieuws over de adoptie en Jane hoort van de breuk tussen Byron, Sadie en Max.



Donderdag 8 mei 2025 - aflevering 9167

Het is Kerstmis in Ramsay Street. Een groot deel van de bewoners brengt de dag door in Pauls penthouse. Leo maakt een keuze over zijn toekomst. Holly ontvangt een dubieus geschenk. Een bekend gezicht duikt weer op en tot slot brengt een botsing de buren in gevaar.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!