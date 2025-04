Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 7 april 2025 - aflevering 9148

Cara wordt met spoed geopereerd en Holly heeft last van schuldgevoelens. Leo is geld kwijt nadat een klant ervandoor is gegaan zonder te betalen. Nicolette is gekwetst omdat Aaron zonder haar het heeft gehad over nog een baby krijgen.



Dinsdag 8 april 2025 - aflevering 9149

Krista verbergt dat ze de man kent die Leo niet betaald heeft. Holly verontschuldigt zich voor haar rol in Cara's ongeluk en zowel Melanie als Victor nemen afscheid.



Woensdag 9 april 2025 - aflevering 9150

Leo is er niet blij mee dat Sebastian bij Krista logeert. Karl heeft twijfels over Holly, die de podcast doet. Paul probeert Terese bezig te houden als ze terugkomt van de afkickkliniek.



Donderdag 10 april 2025 - aflevering 9151

Holly is kapot van de manier waarop Crimesborough haar heeft neergezet. Terese brengt haar idee in de praktijk bij Karl en Susan in Eirini Rising. Shane benadert Lucas om de garage te kopen en Max een baan te geven.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!