Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 17 februari 2025 - aflevering 9120 Wendy probeert aan een kille en ongenaakbare Andrew uit te leggen waarom ze met Quinn in The Waterhole was. Holly maakt zich zorgen over de gevolgen van haar diefstal.

Maandag 17 februari 2025 - aflevering 9120

