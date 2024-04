Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 29 april 2024 - aflevering 8952

Chloe bekent aan Nicolette dat ze symptomen van Huntington vertoont. Mackenzie probeert Byrons verwachtingen van Reece in te tomen. Paul wordt geconfronteerd op de Lassiters kerstmarkt.



Dinsdag 30 april 2024 - aflevering 8953

Haz trekt voorbarige conclusies over Mackenzie en Byron, nadat hij iets heeft gezien wat niet de bedoeling was. Terese en Jane werken aan hun voorstel, maar hun samenwerking verloopt stroef. Cara en Remi ontdekken iets verontrustends.

Woensdag 1 mei 2024 - aflevering 8954

Karl en Susan verwelkomen Melanie terug in Ramsay Street. Chloe wordt herenigd met Elly en Holly wordt geconfronteerd met een nieuw gevaar na een verrassende onthulling.

Donderdag 2 mei 2024 - aflevering 8955

Elly moet wat nadenken na een onthulling van Chloe, maar samen nemen ze een levensveranderende beslissing. Wanneer Wendy een crisis heeft op het werk, krijgt ze hulp uit onverwachte hoek. De spanningen in de straat lopen hoog op na een verandering in de dynamiek. Karl kijkt kritisch naar de relatie van zijn dochter. 'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!