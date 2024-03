Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 1 april 2024 - aflevering 8936

Melanie begint de gebeurtenissen uit te leggen die plaatsvonden rond de bruiloft van haar en Toadie, inclusief het lot van de overleden bewoners en haar connectie met Krista. Byron en Reece doen een ontdekking.



Dinsdag 2 april 2024 - aflevering 8937

Ook Holly legt haar acties tijdens de bruiloft uit en vertelt hoe ze Krista ontmoette. Melanie neemt contact op met de andere spelers in het hele gebeuren, terwijl Byron en Reece nog steeds verder gaan met hun eigen zoektocht.

Woensdag 3 april 2024 - aflevering 8938

Terwijl het web van geheimen zich blijft ontrafelen, komen er verrassende nieuwe spelers bij. Melanie legt uit wat er gebeurde toen Krista terugkeerde, waardoor Holly beseft dat dit verband hield met de manier waarop zij en Eden uit elkaar gingen. David, Aaron en Nicolette keren terug naar Erinsborough. David verspilt geen tijd en gaat gelijk de confrontatie aan met Paul.

Donderdag 4 april 2024 - aflevering 8939

Het verleden haalt de toekomst in als spanningen en geheimen hun hoogtepunt bereiken. Melanie vertelt over haar laatste ontmoeting met Krista. Paul slaagt er niet in de waarheid verborgen te houden en veel mensen worden door de politie ondervraagd.