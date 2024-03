Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 4 maart 2024 - aflevering 8920

De Kennedy's twijfelen aan hun loyaliteit wanneer Karl Susan vertelt over het jobaanbod van Terese. Wendy belandt in een ongemakkelijke situatie en geeft toe dat ze JJ verkeerd heeft ingeschat. Mackenzie begint opnieuw te daten om Haz uit haar hoofd te krijgen.



Dinsdag 5 maart 2024 - aflevering 8921

Twee werelden botsen met elkaar wanneer Byron buiten zijn comfortzone treedt en Reese voorstelt aan Jane. Na haar rampzalige avondje uit maakt Mackenzie contact met Eden. Toadie uit zijn zorgen, maar dat zou zijn huwelijk wel eens in gevaar kunnen brengen.

Woensdag 6 maart 2024 - aflevering 8922

Byron doet een schokkende bekentenis die zijn relatie in gevaar brengt. De beste vriendinnen van Mackenzie zijn vastberaden om te achterhalen wie de nieuwe vlam in haar leven is. Toadie en Terese plaatsen vraagtekens bij Pauls motieven met betrekking tot de kantoorruimte.

Donderdag 7 maart 2024 - aflevering 8923

Het verleden lijkt de familie Varga-Murphy in te halen wanneer hun autoruit wordt ingeslagen. Reece doet een persoonlijke ontdekking tijdens haar zoektocht naar de halsketting. Terese treedt uit haar comfortzone, nadat Toadie haar een joggingbroek heeft gegeven.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.