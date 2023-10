Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 9 oktober 2023 - aflevering 8821

David verdenkt Dean ervan de dreigbrieven te schrijven en voelt hem aan de tand. Aaron begint intussen ook steeds meer vraagtekens te plaatsen bij het gedrag van zijn echtgenoot. Hoelang kan David nog zwijgen? Mackenzie biedt Terese haar hulp aan tijdens Fashion Week in de hoop zo dichter bij Montana te geraken. Nicolette is zenuwachtig voor de terugkeer van Kiri.



Dinsdag 10 oktober 2023 - aflevering 8822

Ned wil alles graag uitpraten met Harlow, maar lijkt haar geen moment voor zich te kunnen hebben. En ook Amy strooit onbewust roet in het eten. De bekentenis van Aaron zindert na bij Aaron. Hij trekt naar Freya voor antwoorden. David vreest intussen dat Aaron hem nooit nog op dezelfde manier zal kunnen aankijken. Kiri en Nicolette geven hun vriendschap een nieuwe kans. Woensdag 11 oktober 2023 - aflevering 8823

Roxy en Kyle maken zich klaar voor hun vertrek naar Darwin. Iedereen komt samen voor een afscheidsfeestje, waar Roxy het goede nieuws over haar zwangerschap deelt. Harlow en Ned hebben nog steeds niet de gelegenheid gehad om alles uit te praten. Harlow probeert dan maar haar gedachten te verzetten met Corey.

Donderdag 12 oktober - aflevering 8824

Door haar relatie met Leo twijfelt Paul om te investeren in de cosmeticalijn van Montana. Hij vraagt John Wong om haar financiën uit te spitten. Karl probeert Susan intussen te overtuigen dat investeren in de zaak van Montana hen het nodige geld zal opleveren voor hun oude dag, maar Susan houdt het been stijf. Ned wordt jaloers wanneer hij Harlow en Corey samen ziet. Amy wil een goede indruk maken op de Soiree, maar haar jurk raakt niet tijdig klaar. Vrijdag 13 oktober 2023 - aflevering 8825

Paul ontdekt het geheim van Montana: ze knoeit al jaren met de boekhouding en de belastingdienst zit haar op de hielen. Zij vreest vervolgens dat hij Fashion Week zal annuleren, maar dan doet Paul haar een verrassend voorstel. Chloe en Kiri voelen zich steeds meer aangetrokken tot elkaar. Karl is trots op zichzelf na zijn investering in de cosmeticalijn van Montana, onwetende van het onheil dat voor de deur staat.

