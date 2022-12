Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 26 december - aflevering 8624

Toadie vertelt Melanie dat hij er nog niet klaar voor is om zijn kinderen in te lichten over hun relatie. Haar ontluikende romance met Hendrix baart Mackenzie zorgen. Zal dit nefast zijn voor haar vriendschap met Harlow? Jane maakt zich zorgen om Hendrix en roept de hulp in van Chloe.

Dinsdag 20 december 2022 - Geen uitzending

WK Darts

Woensdag 21 december 2022 - Geen uitzending

WK Darts

Donderdag 22 december 2022 - Geen uitzending

WK Darts

Vrijdag 23 december 2022 - Geen uitzending

WK Darts

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

