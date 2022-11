Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Heuglijk nieuws voor de fans! 'Neighbours' krijgt vanaf 2023 een tweede leven op Amazon. Of die reeks ook naar Vlaanderen komt, is voorlopig niet bekend. Maar je kan nu nog dagelijks genieten van de afleveringen van de originele reeks op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 21 november - aflevering 8605

Aaron en David staan versteld van het ultimatum van Nicolette. Hoe kan ze hen laten kiezen tussen Emmett en hun baby? Chloe staat tussen twee vuren. Na een rendez-vous met Mel glundert Toadie van oor tot oor en dat ontgaat ook Mackenzie niet.

Dinsdag 22 november 2022 - aflevering 8606

Aaron en David ontdekken dat Paul verantwoordelijk is voor de terugkeer van Jenna. En hoewel hij blij is met de terugkeer van zijn moeder, blijft Emmett op zijn hoede. Bea hoopt dat Sheila C. haar klacht wil laten vallen, maar zij houdt voet bij stuk. Bea is verbaasd wanneer Lucas al op de hoogte blijkt te zijn van alles.

Woensdag 23 november 2022 - aflevering 8607

Bea is woedend op Levi en acht hem verantwoordelijk voor haar ontslag. Sheila C. stelt zich kwetsbaar op ten opzichte van Sheila en vertelt haar over het verlies van haar grootmoeder en hoe hard dit haar geraakt heeft. Terese doet een verrassende ontdekking, waarna Sheila C. haar een voorstel doet.

Donderdag 24 november 2022 - aflevering 8608

Harlow is nog steeds vastberaden om Brent te vinden. Ned vermoedt dat er meer aan de hand is wanneer hij ontdekt dat Sheila C. meer voor The Hive wil betalen dan oorspronkelijk afgesproken was. Nu het tussen haar en Levi opnieuw de goede kant lijkt uit te gaan, denkt Bea na over haar toekomst

Vrijdag 25 november 2022 - Geen uitzending

Darts: Players Championship Finals 2022

