Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er deze zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 26 september - aflevering 8565

Brent scoort punten bij Harlow wanneer hij het idee oppert om van de afgedankte materialen van Ned dekens te maken voor de daklozen.

Dinsdag 27 september 2022 - aflevering 8566

Susan overweegt nog steeds om met Olivia in zee te gaan. Karl vreest echter dat haar mentale gezondheid zal lijden onder de samenwerking. Woensdag 28 september 2022 - aflevering 8567

Susan is alsnog gezwicht voor het voorstel van Olivia en dat baart Karl flink wat zorgen. Kyle en Roxy bedenken een manier om alsnog te kunnen samenwerken. Donderdag 29 september 2022 - aflevering 8568

Het ultimatum van Karl valt Kyle en Roxy zwaar. Hoewel ze graag met hem had samengewerkt, besluit Roxy een stap opzij te zetten. Vrijdag 30 september 2022 - aflevering 8569

David en Aaron zijn onder de indruk van de veranderingen in het gedrag van Brent. Nicolette doet enkele bekentenissen bij Fay. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!