Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo is teleurgesteld en Hilde doet een aankondiging via Reveal. Liam verstopt voor Fran dat hij aan Milo blijft denken. Robyn ontvangt goed nieuws, Milo vreest dat Pol haar geheim heeft ontdekt en Fran is woedend. Milo krijgt een steunfilmpje van de studenten. Angelo komt in de verleiding en Jasmien twijfelt over haar relatie.

Maandag 13 januari 2025 - aflevering 175

Milo is teleurgesteld dat het thuisfront haar geen succes toewenst, maar probeert haar gevoelens te negeren. Fran bekomt van haar ontvoering, met Liam aan haar zijde. Hilde kondigt via Reveal aan dat Johan opnieuw directeur wordt. Pol mist Milo en overweegt haar te bezoeken in Amsterdam.



Dinsdag 14 januari 2025 - aflevering 176

Liam blijft maar aan Milo denken, terwijl hij dat probeert te verstoppen voor Fran. Jasmien vreest dat iedereen zal ontdekken dat zij en Victorine een koppel zijn. Johan nodigt zijn gezin uit voor een etentje, wat gemengde gevoelens oproept bij Hilde, Lou en Liam. Robyn ontvangt intussen goed nieuws over haar zwangerschap: de NIPT-test is positief en het geslacht van de baby is bekend.



Woensdag 15 januari 2025 - aflevering 177

Milo krijgt een bezorgd telefoontje van haar vader en vreest even dat Pol haar geheimen heeft ontdekt. Liam viert iets te uitbundig met enkele fans en wordt de volgende ochtend met een black-out door Otis teruggevonden. Fran is woedend omdat Liam haar heeft achtergelaten zonder iets van zich te laten horen. Hilde besluit Milo extra te ondersteunen en zet een actie op poten.



Donderdag 16 januari 2025 - aflevering 178

Milo is ontroerd wanneer ze een steunfilmpje krijgt van de studenten van Kosmos. Angelo repareert iets in Hildes huis en wordt verleid om de juwelen van Kim te stelen. Sofia verrast Angelo met zijn motor, waar hij dolblij mee is en meteen een testrit maakt. Jasmien twijfelt of zij en Victorine een koppel kunnen blijven en vraagt zich af of ze nog wel hetero is.



