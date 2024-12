Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Lou is op zoek naar Kim, Nora waarschuwt Milo en Milo ziet een kans om toch backing vocal te zijn. Kim trekt tijdelijk in bij Hilde. De generale repetitie begint, Lou en Sander mogen de bankgegevens van Roxanne uitpluizen. Nico en zijn kompanen omsingelen Angelo. Roxane wordt herkend op camerabeelden.

Maandag 16 december 2024 - aflevering 159

Milo en Angelo bespreken hun scène. Angelo vindt het ouderwets dat Juliette haar carrière voor de liefde opgeeft. Nora is teleurgesteld dat de bestelling voor Kosmos niet doorgaat, maar Pol kan niet anders. Victorine en Sofia maken het goed en besluiten met No Direction een video voor Europop te maken. Lou zoekt intussen Kim, wiens getuigenis belangrijk is om Johans onschuld te bewijzen.



Dinsdag 17 december 2024 - aflevering 160

Nora waarschuwt Milo dat Pol de broodjes zelf gaat leveren. Wat als hij haar betrapt op Kosmos? Sander en Lou vinden Koens horloge met een foto van Roxanne en Koen. Kim vertelt hoe Koen geld stal via valse facturen en spookbedrijven. Robyn heeft alle optredens moeten afzeggen, waardoor Milo nu de kans ziet om toch backing vocal te zijn voor Liam.



Woensdag 18 december 2024 - aflevering 161

Milo laat Liam weten dat ze graag zijn backing vocal is. De generale repetitie begint, maar loopt snel mis door het kinderachtige gedrag van de studenten. Lou en Sander krijgen toestemming om Roxannes bankgegevens na te trekken en ontdekken dat ze in de buurt een grote som heeft afgehaald. Kim trekt intussen tijdelijk in bij Hilde.



Donderdag 19 december 2024 - aflevering 162

Nico en zijn kompanen wachten Angelo op en omsingelen hem. Pol en Nora maken de verrassingsbroden af. Pol wil per se de broden zelf leveren en komt voor het eerst sinds lange tijd weer op Kosmos. Johan wordt bevrijd van zijn enkelband. Lou brengt hem naar school voor de première. Sander heeft intussen Roxanne herkend op camerabeelden.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

