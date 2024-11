Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Lou ontwaakt uit zijn coma, Hilde ontdekt dat haar echte diamanten verdwenen zijn en Johan schaamt zich dat hij in de val van Roxanne is getrapt. Jesse vindt dat iedereen een tweede kans verdient. Liam wil 'Romeo en Julia' bekijken, Milo ontdekt een talent van Jesse. Aron is op zoek naar nieuw talent, Jesse beschuldigt Angelo en Otis komt niet terug naar de groep, ze zoeken vervanging.

Maandag 18 november 2024 - aflevering 143

Lou ontwaakt eindelijk uit zijn coma. Milo ontdekt dat ze de hoofdrol samen met Liam moet spelen en laat weten dat ze dat niet kan. Hilde ontdekt dat haar echte diamanten verdwenen zijn. Roxanne zoekt intussen Kimberly op in de instelling en beseft dat ze geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken.



Dinsdag 19 november 2024 - aflevering 144

Johan schaamt zich dat hij in Roxannes val is gelopen. Lou belooft haar terug te vinden. Liam stelt aan Milo voor om alvast een scène uit de musical te repeteren. Alice krijgt in het woonzorgcentrum een waarschuwing voor haar handel in brood en koffiekoeken. Hilde polst bij Jesse wat hij denkt over Angelo. Jesse vindt dat iedereen een tweede kans verdient.

Woensdag 20 november 2024 - aflevering 145

Fran observeert de repetitie van Liam en Milo en concludeert dat er passie ontbreekt. Liam stelt voor om samen 'Romeo en Julia' te kijken. Roxanne gaat akkoord met Kims deal: zij haalt Kim uit de psychiatrie en krijgt in ruil daarvoor uitleg over de cijfers. De eerste samenwerking tussen Jesse en Angelo verloopt moeizaam. Intussen ontdekt Milo dat Jesse prachtig kan zingen.

Donderdag 21 november 2024 - aflevering 146

Liam vraagt Milo om weer zijn backing vocal te worden, maar ze antwoordt dat ze geen tijd heeft. Aron is op zoek naar nieuw talent en vraagt Sofia of ze interesse heeft. Jesse ontdekt dat de microfoons verdwenen zijn en beschuldigt Angelo. Jasmien, Victorine en Sofia krijgen te horen dat Otis toch niet terugkomt vandaag. Ze besluiten hem uit de groep te gooien en vervanging te zoeken.

