Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo heeft een gouden stem, maar ze voelt zich verplicht haar talent voor de buitenwereld verborgen te houden. Alleen met omwegen en leugens kan ze haar droom van een leven vol zang en muziek najagen.

Maandag 8 april 2024 - aflevering 54

Milo zit vast in de kist na het optreden van Robyn. Nora is bezorgd omdat Milo niet komt opdagen. Robyn en Jesse gaan op zoek naar haar en ook Liam belt Alice om te vragen waar Milo is. Hilde twijfelt of Milo wel op haar plaats zit op Kosmos. Robyn wordt intussen door Koen op het matje geroepen en Otis en Victorine praten hun geschil uit.



Dinsdag 9 april 2024 - aflevering 55

Milo wordt door Jesse bevrijd uit de kist. Eenmaal thuis moet ze liegen over waar ze verstopt zat. Terwijl Jesse advies zoekt bij Nora vanwege communicatieproblemen met Milo, stelt Liam haar opnieuw teleur door de flierefluiter uit te hangen. Bij No Direction ontstaat intussen onenigheid en Robyn wordt door Hilde op het matje geroepen.



Woensdag 10 april 2024 - aflevering 56

Robyn draagt Milo op om 24 uur te zwijgen om haar hese stem weer in topvorm te krijgen voor de preselecties. Milo vraagt zich af waarom Jesse niet van zich laat horen. Koen draagt Hilde op om haar versie van de echtscheidingspapieren zo snel mogelijk aan Johan voor te leggen. Otis en Victorine vragen zich intussen af welke impact het overlijden van Stefs vader zal hebben op Sofia.



Donderdag 11 april 2024 - aflevering 57

Milo’s examen verloopt goed, maar Jesse en de situatie met haar oma blijven door haar hoofd spoken. Aron schrikt wanneer Kato, een oude bekende, een jurylid blijkt te zijn voor de preselecties. Terwijl Stef en Sofia samen de dood van Stefs vader verwerken, maken Johan en Hilde weer ruzie. De gemoederen lopen zo hoog op dat Johan het huis ontvlucht met zijn enkelband.



