Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 28 februari 2022 - aflevering 211

Lisa komt meer te weten over Olivia en haar vroegere relatie met Jonas. Katja waarschuwt Erik om niet met de voeten van haar moeder te spelen. Greet stelt de ultieme vraag aan Erik: wil hij een relatie met haar? Nathan en Mia zoeken opnieuw toenadering tot elkaar. Lars staat voor een moeilijke keuze: blijven of Elke vergezellen naar Londen?

Dinsdag 1 maart 2022 - aflevering 212

Lisa en Jonas zoeken toenadering tot elkaar, tot Lisa een voorstel lanceert waardoor Jonas helemaal overstuur raakt en een drastische beslissing neemt. De tijd is gekomen dat Elke vertrekt. Zal Lars haar laten gaan of bedenkt hij zich nog op het laatste moment? Babette speelt ondanks de waarschuwingen van haar vader een gevaarlijk spel in Massa. Woensdag 2 maart 2022 - aflevering 213

Jonas is verdwenen. Dorine krijgt het verhaal van Olivia en Jonas te horen, maar ze vermoedt dat Jonas snel zal terugkomen. Met het vertrek van Jonas verandert Babette van strategie. Lars zoekt een vervanger voor Sidney en zowel Greet als Remco lijkt geïnteresseerd in de job. Suzanne en Erik besluiten Katja te ontslaan uit de Keetal. Donderdag 3 maart 2022 - aflevering 214

Dorine besluit drastische maatregelen te nemen in de situatie 'Babette'. Lisa brengt haar eerste nacht door in het penthouse. Dit doet ze niet alleen. Vrijdag 4 maart 2022 - aflevering 215

Katja begint met veel enthousiasme aan haar job als onthaalmedewerkster, maar ze maakt het al snel te bont. Lars vraagt Gio om met hem in het oude appartement van Jonas te gaan samenwonen. Wat bij Remco tot jaloezie leidt.