Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 13 december 2021 - aflevering 186

Dorine voelt zich in de steek gelaten en maakt zich zorgen over Katja's manipulatieve plannetjes. Pilar en Remco helpen Jelle zijn tegenprestatie te filmen. Nathan vindt een oude USB-stick van Katja.

Dinsdag 14 december 2021 - aflevering 187

Nathan en Lisa zijn in shock wanneer ze de video van Mark zien. Ze besluiten dat het beeldmateriaal naar de politie moet. Dorine wil zelf de waarheid aan Jonas vertellen. Patrick en Erik verbroederen. Jelle maakt zich zorgen en vlucht naar Mikhel. Woensdag 15 december 2021 - aflevering 188

Dorines woorden dringen eindelijk door bij Jonas. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar en hij gaat woedend op zoek naar Gert. Elke en Remco zijn klaar om naar Londen te vertrekken. Nathan en Lisa vergaderen met Bahir, de CEO van GoodFood en moeten hem aan het lijntje houden wanneer Jonas niet komt opdagen. Donderdag 16 december 2021 - aflevering 189

Jonas is in alle staten en leunt mentaal op Lisa om de shock te boven te komen. Nathan ziet Lisa en Jonas samen en trekt verkeerde conclusies. Jelle speelt open kaart met Pilar en zij is blij dat hij zo open en eerlijk is. Suzanne heeft slecht nieuws over Patrick. Vrijdag 17 december 2021 - aflevering 190

Gert brengt Dorine een bezoekje in het ziekenhuis. Lisa wordt wakker naast Jonas. Suzanne zit in de knoop met haar gevoelens en lucht haar hart bij Lisa. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.