Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 8 november 2021 - aflevering 161

Lisa komt te weten wie haar idee voor de Noble campagne gestolen heeft. Wanneer ze naar Jonas gaat, in de hoop dat hij dit wil rechtzetten, blijkt dat ze niet op zijn hulp kan rekenen. Jelle en Pilar voelen een vonk overslaan maar zitten allebei in de knoop met hun gevoelens. Gert is in zijn nopjes omdat hij zijn kantoor weer kan innemen. Katja voelt zich niet goed, wanneer ze naar huis gaat om te rusten, gaat het van kwaad naar erger.

Dinsdag 9 november 2021 - aflevering 162

Pilar probeert met Jelle te praten over haar gevoelens, Pilar blijft twijfelen aan Jelles oprechtheid. Katja wordt steeds zieker. Elke confronteert Remco met Club Gigi, de zogenaamde jobopportuniteit die hij haar had aangeboden. Lisa en Nathan bedenken samen een plan en schakelen Greet in.

Woensdag 10 november 2021 - aflevering 163

Lisa staat nog steeds met lege handen en wordt stilaan wanhopig. Ze heeft er genoeg van en laat Massa weten wat ze van plan is. Dorine en Jonas proberen haar op andere ideeën te brengen. Nathan wil haar tot rust brengen. Elke zit in geldnood en besluit te gaan solliciteren in Club Gigi. Pilars onzekerheid en jaloezie spelen op.

Donderdag 11 november 2021 - aflevering 164

Jonas wil Lisa waarschuwen dat haar klacht tot niets zal leiden, maar Lisa vertrouwt hem niet meer. Elke heeft nieuw werk, terwijl Lars daar niet van op de hoogte is. Jelle besluit na Pilars jaloerse gedrag om de leugendetectortest te doen als challenge. Er zijn spanningen tussen Lisa en Nathan.

Vrijdag 12 november 2021 - aflevering 165

Gert chanteert Dorine. Ze heeft amper tijd om de shock te verwerken en krijgt last van steken op de borst. Jonas en Nathan maken het goed. Lisa komt te weten dat Jonas de shoot voor Noble Elite heeft geannuleerd. Hij heeft ook een voorstel voor Lisa, maar voor haar is het niet genoeg om alles zomaar te vergeten en te vergeven.

