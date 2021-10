Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 1 november 2021 - aflevering 156

Lisa werkt aan een campagne die haar voortdurend aan Jonas doet denken. Ondertussen hoort ze via Kamiel een verontrustend verhaal over Nathan. Gert blijft Nathan treiteren. Het speeddaten in de Keetal valt wat tegen. Lars en Renee hebben een discussie.

Dinsdag 2 november 2021 - aflevering 157

Lisa verspreekt zich per ongeluk over het verleden van Nathan tegen Jonas. Jonas confronteert Nathan hiermee, wat Nathan volledig van slag brengt. Lisa biedt Nathan een luisterend oor. Ondertussen werkt Lisa voor Placemarket aan de pitch voor Noble Elite. In de Keetal staat er veel op het spel, Petit zal bepalen over ze een ster krijgen of niet. Gert en Katja broeden op nieuwe plannen.

Woensdag 3 november 2021 - aflevering 158

Jonas is jaloers op de goede band tussen Lisa en Nathan. Ondertussen moet hij zijn werknemers motiveren om een goede pitch te vinden voor Noble Elite maar verloopt moeizamer dan gedacht. Lisa vergeet haar tablet in 't Excuus en heeft grote gevolgen voor de Noble campagne. Gert duikt provocerend op in Nathans kantoor en bedreigt hem met een briefopener.

Donderdag 4 november 2021 - aflevering 159

Nathan probeert Jonas ervan te overtuigen dat enkel hij de waarheid spreekt. Nathan vlucht naar Lisa. Renée gaat op zoek naar een babysit. Jonas wordt door Dorine gepusht om Nathan uit Massa te werken, maar Jonas wil eerst Nathan zelf spreken. Dit wordt hem echter onmogelijk gemaakt door een tussenkomst van Lisa.

Vrijdag 5 november 2021 - aflevering 160

Jonas vermoedt dat Lisa en Nathan een koppel zijn. Het is Remco's eerste dag als babysitter en hij gaat er volledig voor. De sfeer in de Keetal is optimaal wanneer ze het nieuws krijgen van Petit. Op het werk van Lisa is de sfeer onder nul wanneer ze nietsvermoedend haar idee voor de Noble campagne pitcht.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!