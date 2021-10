Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 18 oktober 2021 - aflevering 146

Lisa en Vanessa gaan samen dansen en neemt Vanessa in vertrouwen. Remco is plots in de ban van een gezonde levensstijl tot grote ergernis bij Sino en Lars. Jelle heeft een nieuwe challenge. Katja probeert om haar relatie met Jonas nieuw leven in te blazen, Jonas is terughoudend. Nathan heeft een foto's gemaakt voor Massa, iedereen is enthousiast behalve Gert. Katja is radeloos. Gert krijgt een vreemd telefoontje van Igor.

Dinsdag 19 oktober 2021 - aflevering 147

Lisa brengt veel tijd door met Vanessa, Pilar voelt zich daardoor alleen. Remco hervalt in oude gewoontes. Jelle en Serge proberen zoveel mogelijk wijn te verkopen tijdens de middagservice. Gert krijgt onverwacht bezoek. Vanessa heeft haar audit afgerond en legt de resultaten voor.

Woensdag 20 oktober 2021 - aflevering 148

Jonas twijfelt over het voorstel van Vanessa. Jonas stort zijn hart uit bij Nathan. Gert maakt een afspraak met Igor. Dorine is woest wanneer Vanessa haar vertelt wat Gert gedaan heeft. Katja overweegt haar mogelijke opties. Pilar is jaloers op de vriendschap tussen Lisa en Vanessa, ze besluit om extra shiften te draaien in de Keetal. Suzanne wil Pilar helpen aan een lief.

Donderdag 21 oktober 2021 - aflevering 149

Dorine gaat akkoord met de voorwaarden van Vanessa. Gert is woedend. Het afscheidsfeestje voor Vanessa in de Keetal eindigt iets anders dan gepland voor Lisa. Elke is terug uit Londen met groot nieuws.

Vrijdag 22 oktober 2021 - aflevering 150

Jonas mist Mark, zeker nu hij zelf vader gaat worden. Hij wil een goede vader zijn. Katja heeft het steeds moeilijker met de leugen. Gert chanteert Katja en wil dat ze ervoor zorgt dat Jonas en Nathan vertrekken uit Massa. Lisa neemt een drastische beslissing.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!