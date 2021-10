Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 4 oktober 2021 - aflevering 136

Jonas zit in de knoop en uit zijn dilemma bij Nathan. Katja is nerveus en snauwt iedereen af. Dorine probeert Katja ervan te overtuigen om te stoppen met liegen. De ergernissen van Elke nemen toe. Sino, de nieuwe werkneemster op Massa nodigt Remco uit.

Dinsdag 5 oktober 2021 - aflevering 137

Jonas' besluit staat vast en wil zich focussen op zijn toekomst. Katja is er het hart van in en legt alle schuld bij Lisa. Suzanne is zwaar teleurgesteld in Jonas. Sino en Remco worden betrapt in Massa door de auditeur.

Woensdag 6 oktober 2021 - aflevering 138

Lisa is in de war en duwt Jonas opnieuw van zich weg. Dorine confronteert Sino met bewijzen en ze dient haar ontslag in. Ondertussen staat Massa in rep en roer door het bezoek van de auditeur. Dorine en Gert sloven zich uit om Vanessa op haar wenken te bedienen. Lisa stort haar hart uit tegen Pilar en neemt een drastisch besluit.

Donderdag 7 oktober 2021 - aflevering 139

Lisa heeft groot nieuws. Pilar begrijpt haar beslissing niet. De auditeur ontdekt dat alle succesvolle campagnes van Massa voortkomen uit ideeën van Lisa. Katja blijft haar zwangerschap faken om Jonas niet te verliezen. Jonas biedt Nathan een job aan in Massa.

Vrijdag 8 oktober 2021 - aflevering 140

De Albrechtsen zijn opgelucht met de beslissing van Lisa. Elke heeft er genoeg van om het vijfde wiel aan de wagen te zijn. Lars wil het goedmaken en heeft een grote verrassing voor Elke. Vanessa vertelt Lisa dat aan het ontvangen van het krediet ook enkele verwachtingen vasthangen.

