Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 20 september 2021 - aflevering 126

Jonas ziet zijn ongeval als een teken: hij moet bewuster gaan leven en hij twijfelt aan zijn relatie met Katja. Ondertussen eist Blackfield Pharma een schadevergoeding van Massa. Dorine legt alle schuld bij Lisa. Renee doet een merkwaardige ontdekking over haar dochter Lotte. Lars bereidt een optreden voor van Mystery.

Dinsdag 21 september 2021 - aflevering 127

Dorine wil dat Lisa Massa verlaat, tot grote vreugde bij Katja. Jonas is hier niet mee opgezet. Dorine kan een gesprek tussen Dr. Haentjes en Gert afluisteren en ontdekt wat Gert heeft gedaan. Lars wil Elke ten huwelijk vragen maar net dan komt Renee met belangrijk nieuws. Renee verhuist en haar opvolger staat meteen al klaar om in te trekken in het appartement van Lars. Woensdag 22 september 2021 - aflevering 128

Jonas keert terug naar Massa waar de problemen zich opnieuw opstapelen. Dorine vertelt aan Jonas en Katja hoe Gert onder een hoedje speelde met Dr. Haentjes. Jonas is razend. Pilar is nu officieel vennoot van de Keetal en neemt haar nieuwe status zeer ter harte. Elke en Lars nemen een belangrijke beslissing. Donderdag 23 september 2021 - aflevering 129

Gert drinkt zich steeds meer te pletter en zorgt voor opschudding in de Keetal. De bank stuurt een auditeur naar Massa, en deze blijkt geen onbekende voor sommigen. Katja is achterdochtig en doorzoekt Jonas zijn spullen. Lars en Elke hebben iets te vertellen. Vrijdag 24 september 2021 - aflevering 130

Katja confronteert Jonas met haar vondst. Jonas minimaliseert het, maar Katja kan het niet loslaten. De ontmoeting tussen Dorine en de auditeur Nathan De Geest verloopt vlotjes, totdat Jonas het gesprek onderbreekt met nieuws van de bank. In 't Excuus treedt Mystery op, Remco is in zijn nopjes. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.