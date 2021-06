Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 21 juni 2021 - aflevering 103

Lisa steelt een kopie van de Chulo-spot uit Gerts kantoor en stuurt die op naar de Hotspot-wedstrijd, met vermelding van Jonas en Mark als makers van de spot. Jelle is smoor op Mikhel, maar krijgt het niet gezegd. Remco doet een impulsief huwelijksaanzoek aan Pilar. De 'All you can eat'-avond is een succes. Simons kookkunsten doen Suzanne denken aan Erik. Dorine vertelt Renée over Marks agressie. Lisa krijgt hallucinaties en paniekaanvallen.

Dinsdag 22 juni 2021 - aflevering 104

Lisa loopt in paniek naar Massa, heeft nood aan pillen, maar wanneer ze het binnenplein oploopt, dreigt ze onder een grote liftwagen terecht te komen. Jonas ziet dit gebeuren en redt haar. Renée is teleurgesteld in Mark omdat hij zijn agressief verleden voor haar heeft achtergehouden. Elke flirt met Remco en Lars wordt closer met Pilar. Jonas ontfermt zich over Lisa en regelt een arts voor haar. Hij komt te weten dat ze Jonas en Mark heeft geholpen met HOTSPOT en vertrouwt haar daarom opnieuw. Uit een bloedonderzoek wordt duidelijk dat Lisa coke en speed heeft gebruikt. Ze beseft dat Gert haar heeft gedrogeerd. Jonas is razend op zijn broer en neemt zich voor om voor Lisa te zorgen.

Woensdag 23 juni 2021 - aflevering 105

Lisa wordt wakker in de slaapkamer van Jonas. Ze vertrekt wanneer Katja aankomt en gaat naar 't Excuus, waar ze Pilar tegenkomt. Jonas en Mark gaan naar de prijsuitreiking voor HOTSPOT: hun campagne wint, maar Gert en Dorine gaan met de eer lopen. Mark loopt daarop razend weg. Jonas belt Lisa. Lisa probeert Jonas op te peppen: hun campagne heeft gewonnen, dat is het belangrijkste. Jonas krijgt een telefoon van de CEO van Krëfel: hij en Mark mogen de nieuwe campagne voor Krëfel uitwerken.

Donderdag 24 juni 2021 - aflevering 106

Lisa neemt op het feest het woord en bekent aan iedereen dat ze verslaafd was aan de pillen die ze nam om haar verlegenheid te overwinnen. Ze bedankt ook haar vrienden omdat ze er voor haar waren en ze hoopt dat ze haar zullen steunen. Simon heeft de biecht gehoord en beseft nu dat Lisa hem waarschijnlijk maar half gehoord heeft toen hij haar zei dat hij haar vader is. Hij besluit het nog eens te zeggen en vraagt haar per sms om eens te babbelen. Jonas is kwaad op Katja omdat ze Suzanne op de hoogte heeft gebracht van Lisa's verslaving. Katja voelt zich in de steek gelaten en is bovendien jaloers op de aandacht die Lisa krijgt. Ze verlaat het restaurant en gaat naar het appartement van Jonas. Pilar meent gezien te hebben dat Elke en Remco aan het zoenen waren.

Vrijdag 25 juni 2021 - aflevering 107

Jonas en Lisa nemen afscheid van de laatste gasten. Jonas maakt zich zorgen omdat Mark niet op het feest is verschenen.De volgende dag ontmoeten Lisa en Jonas de CEO van Krëfel. Ook op die bespreking komt Mark niet opdagen. Renée zit alleen thuis en blijft maar wachten op Mark. Ze laat ettelijke berichten na op zijn voicemail, maar tevergeefs. De volgende dag is ze de wanhoop nabij. Pilar vertelt in tranen aan Lars dat Remco en Elke hebben gekust.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.