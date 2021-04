Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 5 april 2021 - aflevering 50

Tijdens de shoot voor de horloges gedraagt Katja zich vrij 'kattig' tegenover Mikhel. Ze laat aan Jonas uitschijnen dat Mikhel haar te veel bepotelt. Wanneer Jonas en Lisa later de foto's bekijken samen met Mikhel en Katja, blijken er naaktfoto's van Katja's douchebeurt na de shoot tussen de foto's te staan. Katja is razend en beschuldigt Mikhel. Jonas kan het maar moeilijk geloven, maar hij zit tussen twee vuren. Mikhel is razend dat zijn vriend het niet voor hem opneemt e hij stapt op. Remco geeft Dorine het zwijggeld terug en zet recht wat ze fout heeft ingeschat: er is niets pikant tussen hen gebeurd. Het maakt Dorine triest. Is ze niet meer begeerlijk? Elke probeert Milan de laan uit de sturen met wat geld, zodat hij haar met rust zou laten en terug zou keren naar Brussel.

Dinsdag 6 april 2021 - aflevering 51

Remco heeft liefdesverdriet. Wanneer Petrov hem vraagt om opnieuw een gokavond te organiseren, weigert hij. Petrov kan dit maar moeilijk slikken en wil wraak. Katja geeft toe dat ze zelf de naakfoto's heeft genomen om Mikhel en Jonas uit elkaar te drijven. Mikhel probeert Lisa van Massa af te snoepen en haar mee te nemen naar het nieuwe bedrijf waarvoor hij gaat werken. Lisa wil echter liever blijven. Ze krijgt van Jonas een nieuwe campagne voor CHAMPIO en wil dat ze zelf gaat pitchen bij de klant.

Woensdag 7 april 2021 - aflevering 52

Jonas geeft Lisa een bijkomende functie in de interne communicatie. Wanneer Lisa gaat pitchen voor de YUN-campagne, zit Mikhel in het concurrerende team. Ze krijgt het moeilijk door haar onzekerheid, maar haalt de campagne binnen. Pilar maakt zich zorgen om Remco nu ze beseft dat hem een gerechtelijke vervolging boven het hoofd hangt. Ze neemt de leiding over zijn poetsteam over zolang hij vastzit. Milan en Elke beroven het penthouse wanneer Dorine thuiskomt.

Donderdag 8 april 2021 - aflevering 53

Jonas vraagt Lisa om samen met Gert de campagne voor CHAMPIO uit te werken. Lisa stoot in Gerts bureau toevallig op zijn overnamespeech en de dreigende rode cijfers waarin Massa zich bevindt. Wanneer ze Jonas inlicht, krijgt ze het deksel op de neus. Ze besluit de uitzending van het spotje tegen te houden om zo de kosten van Massa te drukken. Elke chanteert Milan met de gestolen sleutelbos waar zijn vingerafdrukken op staan en zorgt ervoor dat hij uit haar leven verdwijnt, voor even toch. Pilar geeft toe aan Lisa toe dat Remco een gokfeestje heeft georganiseerd in de Keetal.

Vrijdag 9 april 2021 - aflevering 54

Katja rouwt om haar spotje en spoort Jonas aan om er toch nog iets mee aan te vangen. Mark voelt de hete adem in zijn nek van het moederbedrijf in de Filipijnen nu blijkt dat Bong niet de bevoegdheid had om de campagne op te starten. Lisa vindt dat Mikhel en Jonas het moeten goedmaken en ze zet Katja onder druk: als zij Mikhel en Jonas niet kan herenigen, krijgt ze geen modellenopdrachten meer. Katja speelt het sluw en beschuldigt Rune van het maken van de naaktfoto's. De onschuldige stagiair druipt af, maar Jonas gelooft in zijn schuld. Hij belt Mikhel meteen op om het goed te maken.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.