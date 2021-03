Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 29 maart 2021 - aflevering 45

Lars vindt Elke al zingend in het park. Hij vertelt haar dat ze bij hem mag komen wonen. Ze is opgelucht wanneer ze zich kan verzoenen met Mark. Iedereen amuseert zich op het verjaardagsfeestje van Suzanne. Ze krijgt een bon cadeau om op reis te gaan. Jelle vindt hernieuwde energie ondanks zijn slaaptekort. Jonas ontdekt de originele versies van de enquêtes en confronteert Lisa: heeft zij vals gespeeld?

Dinsdag 30 maart 2021 - aflevering 46

Jonas komt erachter dat Katja een idee van Lisa heeft gestolen. Het maakt hem achterdochtig: haalt Katja al haar ideeën bij Lisa? Lisa redt Katja's vel. Mark beslist om Mist te herlanceren na de barslechte reacties op de spot van Crash. Lisa voelt zich verantwoordelijk voor alle chaos en verwarring rond de nieuwe campagne en dient haar ontslag in. Pilar stelt voor om de Keetal samen met Jelle open te houden terwijl Suzanne op reis gaat. Gert ontmoet oude studievriend Bong, de CEO van een Filipijns horlogemerk. Samen zullen ze Mark te grazen nemen door Massa te laten opdraaien voor de dure productiekosten van Bong's nieuwe reclamecampagne.

Woensdag 31 maart 2021 - aflevering 47

Jonas aanvaardt het onslag van Lisa niet. Lisa kiest om deel uit te maken van Jonas' team, tot grote ergernis van Gert. De moed van Katja zakt in haar schoenen wanneer Jonas na een wilde nacht weigert om over hun toekomst te praten. Ze doet er vervolgens alles aan om hem neer te zetten als haar vriendje. Milan maakt tot Elke's grote vrees kennis met Lars. Lars vraagt Elke uit over haar verleden met Milan, maar Elke wil niet veel lossen.

Donderdag 1 april 2021 - aflevering 48

Mikhel verklaart zijn liefde aan Lisa. Zij is overdonderd, maar wil het toch een kans geven. Suzanne vertrekt op reis. Lisa geniet ook van de samenwerking met haar twee droommannen: Jonas en Mikhel. Elke en Lars nemen het tegen elkaar op in hun eigen browniewedstrijd. Ook Milan komt proeven en haalt confronterende herinneringen aan Elke op. Remco gooit het op een akkoordje met een duister type en zet Pilar en Lisa aan om een girlsnight te organiseren. Het komt tot een confrontatie tussen Dorine en Renée.

Vrijdag 2 april 2021 - aflevering 49

Mark maant Dorine aan om Renée met rust te laten. Hij tekent het peperdure contract met Bong, wat Dorine en Gert in hun vuistje doet lachen. Lisa vangt een gesprek op tussen Jonas en Mikhel waarbij Jonas zegt dat hij vreest voor de verkeerde zus gekozen te hebben. Remco bemachtigt de sleutel van de Keetal met een smoes. De Russen houden er een pokeravond, waar hij niet op gerekend had. Maar de centen die hij ervoor krijgt overtuigen hem om het toch te laten doorgaan. Elke komt opdienen en wijst Remco op het gevaar van illegaal gokken.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.