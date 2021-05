Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 24 mei 2021 - aflevering 84

Lisa neemt de leiding van de opnames voor de Tasha-campagne en verbaast iedereen met haar zelfzekerheid. Wanneer het model moeilijk doet en er woordenwisselingen ontstaan met Lisa, beslist het meisje te vertrekken. Jonas is boos omdat hierdoor de Tasha-campagne in gevaar komt. Wanneer de onzekerheid opnieuw begint te knagen bij Lisa, neemt ze nog een pil. Jonas vraagt aan Katja om hem en Massa uit de nood te helpen. Patrick en Suzanne groeien dichter naar elkaar toe. Patrick bekent dat hij altijd al een boon voor Suzanne heeft gehad. Simon bekent aan Greet dat hij zich zorgen maakt om Suzanne. Patrick heeft ooit met de boekhouding van zijn broer geknoeid en hem er laten voor opdraaien. Daarom is de politie op zoek naar Erik Calmyn. Simon wil toegang tot de boekhouding.

Dinsdag 25 mei 2021 - aflevering 85

Lisa wil niet met Katja samenwerken en verlaat de opnames voor de Tasha-campagne. Wat later voelt ze zich plots zwak en heeft ze barstende hoofdpijn. Ze ziet dan ook nog een vierende Katja in het kantoor van Jonas en dat maakt haar humeur er niet beter op. De volgende ochtend heeft ze een kater van de pillen die ze heeft genomen. Pilar is boos op Jelle omdat hij de film waarop haar vader gepest wordt, naar diens baas heeft gestuurd. Ze vraagt aan Remco de auditie uit te stellen. Simon slaagt er met een smoes in om de boekhouding van Suzanne in te kijken.

Woensdag 26 mei 2021 - aflevering 86

Lisa rijdt een voetganger aan. Die blijkt echter ongedeerd en haast zich weg. Iets later merkt Lisa op dat de films met de Tasha-shoot zijn gestolen uit haar koffer. Dit komt hard aan bij Massa. Zonder de Tasha-campagne kan Massa immers niet overleven. De politie neemt een verklaring op, Mark verwittigt de verzekering maar zonder bewijzen of getuigen komt de verzekering niet tussen. Simon verneemt van Greet dat Suzanne en Patrick een relatie hebben en hij beseft dat hij snel moet handelen. Met een smoes zorgt hij ervoor dat hij ongemerkt zijn echte naam op de gastenlijst voor het feestje kan zetten. Suzanne is helemaal overstuur wanneer ze die naam leest. Jelle slaagt erin om halftijds bij de vroegere baas van Pilars vader te gaan werken. Hij hoopt hiermee zijn challenge toch winnen.

Donderdag 27 mei 2021 - aflevering 87

De diefstal van de Tasha-films betekent het einde voor Massa. Bij gebrek aan getuigen betaalt de verzekering niet. Lisa doet een laatste poging om de zaak te redden en doet een oproep via de lokale radio. Daar heeft ze echter wel weer een extra pil voor nodig. Ze verdenkt bovendien Gert en Dorine ervan achter de diefstal te zitten. Dorine stelt aan Mark voor om Massa te verkopen. Remco bewondert het nieuwe zelfvertrouwen van Lisa en hij wil van haar weten hoe ze dat klaargespeeld heeft, met het oog op zijn auditie. Lisa geeft hem een van haar pillen. Suzanne vindt een cd achter de toog en beluistert die: het zijn allemaal liedjes waar zij en Erik vroeger naar luisterden.

Vrijdag 28 mei 2021 - aflevering 88

Lisa begint zich onder invloed van de pillen erg bitsig te gedragen. Pilar is boos omdat Lisa een pil aan Remco gegeven heeft. Ze probeert er met haar over te praten, maar wordt afgewimpeld. Katja ontdekt de pillen in Lisa's handtas. Lisa vertelt Jonas over haar theorie dat Gert achter de diefstal van de filmrollen zit. Mark overweegt het bod op Massa te aanvaarden. Gert en Dorine wanen zich al gewonnen. Tussen Greet en Simon groeit stilaan iets meer dan vriendschap.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.