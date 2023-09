Dit zie je deze week in 'Lisa' - PREVIEW

Lisa is verscheurd tussen de liefde voor Jonas en Ben. Een oude bekende daagt terug op. Jonas ontwaakt en de nieuwe eigenaar van 't Excuus maakt zich bekend. Kunnen Mira en Esmee de lucht klaren? Lisa gaat uiteindelijk toch de confrontatie met Jonas aan. Suzanne doet een bekentenis aan Sofie. Ben vangt Bot en Lisa staat oog in oog met Jonas. Katja slaat de avances van Vic af en Elke confronteert Remco.

Maandag 18 september 2023 - aflevering 442

Lisa voelt zich verscheurd tussen haar liefde voor Jonas en die voor Ben. Esmee gaat er opnieuw vandoor, terug naar een dakloos bestaan. Arthur wil haar helpen en beslist haar te gaan zoeken. De nieuwe eigenaar van 't Excuus kondigt een bezoek aan. Een oude bekende keert terug naar Vilvoorde.

Dinsdag 19 september 2023 - aflevering 443

Lisa wil vechten voor haar relatie met Ben. Maar gelooft ze er ook in? Jonas wordt wakker en kan eindelijk bezoek ontvangen. Reinhout en Vic zijn het niet eens over de toekomst van Massa. Vic neemt Katja in vertrouwen over een gevoelige zaak. De nieuwe eigenaar van 't Excuus onthult zijn identiteit. Mira wil dan toch proberen om het verleden uit te praten met Esmee. Maar is ze nog op tijd?



Woensdag 20 september 2023 - aflevering 444

Lisa beslist om de confrontatie met Jonas toch aan te gaan. Ben worstelt met zijn angst om Lisa te verliezen. Remco heeft het niet voor Gijs en blijft maar op hem vitten. Kan Gijs het blijven pikken? Mira en Amal bedenken een gewaagd plan om Esmee terug te vinden. Suzanne doet een bekentenis aan Sofie.



Donderdag 21 september 2023 - aflevering 445

Ben vangt bot op zowel relationeel als financieel vlak. Lisa staat plots oog in oog met Jonas. Sofie probeert Suzannes rots in de branding te zijn. Katja slaat Vics avances af. Elke confronteert Remco met het gemis van zijn sjoekie.



