Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Hoe gaat het verhaal deze week verder?

Maandag 8 februari 2021 - aflevering 11

Jonas brengt Lisa een verrassing. Katja probeert met de hulp van haar zus bewijzen te verzamelen rond Gerts plannen om de nieuwe 'Mist'-campagne te saboteren. Dorine probeert Renee voor eens en voor altijd het bedrijf buiten te borstelen. Pilar bereidt samen met Jelle een nieuwe vlog voor, terwijl Remco er alles aan doet om haar aandacht te winnen.

Dinsdag 9 februari 2021 - aflevering 12

Lisa stort zich op haar nieuwe job als productieleidster, maar kan ze ook indruk maken? Ze wil koste wat het kost Jonas van zijn sokken blazen. Gert wil hier echter een stokje voor steken. Jonas maakt zich zorgen nu Lisa een nieuwe functie heeft. Katja probeert hem te kalmeren en neemt het op voor haar zus. De vlog van Jelle en Pilar is een succes. Tijdens de opnames heeft Pilar onbedoeld een intiem detail met Jelle gedeeld.

Woensdag 10 februari 2021 - aflevering 13

Lisa zet alles op alles om Jonas alsnog te geven wat hij wil, maar Gert zorgt voor versterking om haar te dwarsbomen. Mark en Dorine verwelkomen iemand nieuw in hun huis. Het zet hun relatie nogmaals op z'n kop. Lars probeert Remco te waarschuwen voor het gevaar achter zijn nieuwe hobby. Pilar verliest een kostbaar bezit. Suzanne moet er nog aan wennen dat haar dochters minder vaak thuis zijn.

Donderdag 11 februari 2021 - aflevering 14

Lisa vertrouwt op haar gevoel en verzint een nieuw concept. Dit is haar laatste kans. Katja neemt de opdracht op zich om Jonas te kalmeren wanneer niks nog volgens plan verloopt. Maar zal haar dat lukken? Mark zoekt toenadering tot Dorine, of is het omgekeerd? Iemand nieuw stapt het leven van Lars binnen en maakt indruk.

Vrijdag 12 februari 2021 - aflevering 15

De druk van twee jobs weegt op Lisa, maar ze zet alles op alles om de fotoshoot perfect te laten verlopen, tot tevredenheid van Jonas en tot ergernis van Gert. Katja kan het maar moeilijk verkroppen dat deze modellenopdracht aan haar neus voorbijgaat. Ze wil wraak, maar dreigt het slachtoffer te worden van haar eigen plannen. Pilar en Jelle spelen voor Cupido. Remco komt zowel in zijn professioneel als in zijn priveleven onder steeds grotere druk te staan. Hij heeft het gevoel binnenkort alles te zullen verliezen.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

Lisa op tv Katja liegt tegen Lars dat Jonas bij Lisa is blijven slapen. Al snel doet het nieuws de ronde in 't Brouwhuis. Wanneer Lisa hier lucht van krijgt, sluit ze zich uit schaamte thuis op. Lisa vertelt Katja dat Gert haar zal ontslaan als ze weigert Jonas aan te klagen voor seksuele intimidatie. Jonas en Mikhel zoeken samen een manier om Gerts plan te dwarsbomen. Lars heeft Jonas goed toegetakeld, waardoor Katja besluit dat hij een agressief kantje heeft dat ze nog niet kende en dat ze beter af is zonder hem. Nu Katja weet dat Jonas naar Amerika verhuist, ziet ze een opportuniteit voor zichzelf. Gert is blij dat zijn plan heeft gewerkt en kan het niet laten Jonas nog wat verder uit te dagen. Tot ieders opluchting overleeft Jonas de val in het water, allemaal dankzij de moedige actie van Lisa. Bij Jonas zorgt het ongeluk voor een inzicht. Dit nieuws slaat bij Katja in als een bom.



