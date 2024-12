Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen Ún kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 30 december 2024 - aflevering 8219

Remi ziet er steeds slechter uit en Eden besluit Levi erbij te halen zodat hij hem kan onderzoeken. Levi is duidelijk: Remi moet zijn revalidatie verderzetten in het ziekenhuis. Wanneer Remi de deur uit is, confronteert Eden haar broer met de leugen die hij verteld heeft tegen Imogen en eist een uitleg. Bree haalt uit naar Justin omdat hij de motor van Remi gerepareerd heeft. Xander probeert Bree op te vangen, maar de breuk met Remi hakt er duidelijk diep in.



Dinsdag 31 december 2024 - aflevering 8220

Eden maakt Levi duidelijk dat hij haar niet langer als dekmantel mag gebruiken om bij Imogen weg te kunnen. Wanneer ze hem later die avond probeert gerust te stellen over zijn twijfels wat betreft de baby, krijgt Levi last van zijn geweten. Zijn aanvaring met de journalist zindert na bij Tane. Alf en Roo proberen hem zo goed mogelijk te steunen en zoeken uit of er alsnog geen mogelijkheid is dat Tane pleegouder kan worden van baby Maia. Rose vraagt aan Felicity waarom Tane zo geëngageerd is als het op baby Maia aankomt. Roo helpt Tane met het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning en krijgt een idee.



Woensdag 1 januari 2025 - aflevering 8221

Roo treft voorbereidingen om crisispleegouder van Maia te worden. Ze begint echter te twijfelen, omdat ze bang is dat ze zich zal hechten aan de baby. Felicity geeft Roo het steuntje in de rug dat ze nodig had. Ondertussen besluit ze zelf haar steentje bij te dragen door een inzamelingsactie te organiseren in Salt. Valerie schrikt wanneer Theo haar na een avondje uit zijn liefde verklaart.



Donderdag 2 januari 2025 - aflevering 8222

Tane polst bij Dana naar de toestand van baby Maia. Wanneer ze hem vertelt dat ze lichte koorts heeft, gaat hij tegen beter weten in meteen naar het ziekenhuis. Daar botst hij op Rose, die hem alweer moet wijzen op het feit dat hij afstand moet houden. Theo maakt zich zorgen over Valerie, die steeds afhankelijker wordt van de pillen en ook liegt tegen Justin en Leah. Hij gaat ten rade bij Kirby. Zij heeft maar één advies: Valerie heeft professionele hulp nodig. Een troostend gebaar van Kirby wordt verkeerd geïnterpreteerd door Valerie.

Vrijdag 3 januari 2025 - aflevering 8223

Theo probeert Valerie gerust te stellen, maar zij voelt zich verraden. Ze haast zich naar huis en begint meteen haar koffers te pakken. Leah probeert de situatie te kalmeren en neemt Valerie mee voor een wandeling. Na een deugddoend gesprek met Leah zoekt Valerie Theo opnieuw op. Ze heeft maar één vraag: kan ze hem vertrouwen? Theo antwoordt volmondig ja, maar Valerie wil dat hij het bewijst door samen een pil te nemen. Op het politiebureau krijgt Tane intussen de regels van zijn contactverbod voorgelegd. Roo smeekt Rose om het contactverbod te laten vallen, maar vangt bot.



