Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 25 november 2024 - aflevering 8194

Leah trekt opnieuw in bij Justin, maar voelt zich toch nog niet 100% op haar gemak. Valerie stelt voor dat ze tijdelijk bij haar en Justin komt wonen zodat ze Leah emotionele steun kan bieden. Justin twijfelt echter. Hij probeert Valerie wat beter te leren kennen, maar een gesprek tussen hen draait uit op een sisser wanneer hij haar vraagt naar de reden van haar opname in de kliniek. Tane ontdekt dat Mackenzie een affaire heeft met Levi en geeft haar zijn ongezouten mening.



Dinsdag 26 november 2024 - aflevering 8195

Tane biecht aan Mali op dat hij overweegt om opnieuw in Nieuw-Zeeland te gaan wonen. Volgens hem is er niets meer dat hem in Summer Bay houdt. Mali licht op zijn beurt Felicity in, die Tane probeert te overtuigen om toch te blijven. Ze verzekert hem dat ze klaar is om verder te gaan met haar leven en dat ze altijd het beste voor hem zal willen. Dana vraagt Xander stiekem om Harpers date te zijn voor Moonlight in Salt. Harper is eerst terughoudend, maar besluit de onverwachte date toch een kans te geven. Het lukt Rose en Mali maar niet om tijd met elkaar door te brengen en dat begint door te wegen op hun relatie.



Woensdag 27 november 2024 - aflevering 8196

Moonlight at Salt is een succes en ook tussen Harper en Xander lijkt het te klikken. De volgende dag hoort Rose haar broer uit over zijn date, terwijl Irene en Dana hun oren te luisteren leggen bij Harper. Theo nodigt Valerie uit om naar zijn optreden in Salt te komen. Na een stevige woordenwisseling met Kirby is Theo van slag. Hij schrikt wanneer Valerie hem een pil aanbiedt die hem kan helpen om zijn gedachten te verzetten.



Donderdag 28 november 2024 - aflevering 8197

Valerie probeert te voorkomen dat Justin en Leah opmerken dat Theo high is. Theo zelf beseft intussen niet zo goed wat hem overkomt. Hij voelt zich geweldig. Maar wanneer hij Valerie uithoort over de pillen, wimpelt ze hem af. Kirby heeft spijt van haar ruzie met Theo en nodigt hem uit voor een gesprek. Ze krijgt echter al snel in de gaten dat hij onder invloed is van drugs waardoor het gesprek opnieuw uitmondt in een ruzie. Bree keert terug naar Summer Bay en heeft slecht nieuws: haar vader is overleden.

Vrijdag 29 november 2024 - aflevering 8198

Valerie stelt zich eindelijk wat meer open voor Theo en vertelt hem hoe de pillen haar destijds hielpen om het overlijden van haar broer te verwerken. De volgende dag vraagt Theo haar wanneer ze nog zo'n rondje kan regelen. Loert er een verslaving om de hoek? Dana maakt stiekem een account op een datingapp aan voor Harper. De volgende dag krijgt Harper een melding over een mogelijke match. Tane moedigt haar aan om de sprong te wagen. Terwijl ze samen brainstormen over het volgende evenement in Salt, luchten Dana en Xander hun hart over hun langdurige vrijgezellenstatus. Leah en Justin genieten van een gezellige avond samen. Hun relatie lijkt stilaan opnieuw op het juiste spoor te zitten.



