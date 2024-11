Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 11 november 2024 - aflevering 8184

Omdat Bree niet meteen bereid lijkt om Remi in te lichten over haar vader, gaat Kirby ten rade bij Felicity over hoe ze dit moet aanpakken. Het advies van Felicity is duidelijk: eerlijk duurt het langst. Daarop licht Kirby Remi in, die vervolgens Bree aanspoort om haar stervende vader te gaan bijstaan. Felicity vangt flarden op van een gesprek tussen Dana en Harper en ontdekt zo dat Harper en Tane bijna gekust hebben. Tane zoekt Felicity op om de situatie uit te klaren.



Dinsdag 12 november 2024 - aflevering 8185

Roo en John proberen de schade voor de surfclub te beperken. Roo hoopt nieuwe sponsors aan te trekken door een artikel in de krant te publiceren, terwijl John uitzoekt waar ze kunnen besparen. Roo stelt ook een verhoging van de huur voor, maar dat valt niet in goede aarde bij John en Alf. Nadat ze samen de nacht hebben doorgebracht, blijken Tane en Felicity er uiteenlopende gevoelens aan over te houden. Felicity koestert nog maar eens hoop voor een hereniging, terwijl Tane hun nacht samen afdoet als een grote vergissing. Mackenzie confronteert Levi met zijn terughoudendheid.



Woensdag 13 november 2024 - aflevering 8186

Mackenzie is woest na de bekentenis van Levi dat hij getrouwd is en stuurt hem wandelen. Mali vangt haar op, maar moedigt haar tegelijkertijd ook aan om Levi de kans te geven zijn verhaal te doen. Dana is zenuwachtig om Banjo terug te zien, nadat ze hem verplichtte om zijn vader aan te geven bij de politie. Ze voelt zich schuldig wanneer John vertelt dat Banjo uit de cursus is gestapt. Justin wil Theo helpen met zijn opdracht, maar die blijkt al ingediend te zijn. Roo blijft wantrouwig over de gulle donatie aan de surfclub. Alf daarentegen heeft er alle vertrouwen in dat de donatie legaal is.



Donderdag 14 november 2024 - aflevering 8187

Vooraleer het geld uit te geven, wil Roo achterhalen wie de gulle schenker is. John is het daar niet mee eens en is van mening dat de surfclub het geld nu meteen nodig heeft. Irene probeert te bemiddelen en stelt voor dat ze de bestuursleden laten beslissen wat er met het geld moet gebeuren. Roo is teleurgesteld wanneer zij John gelijk geven. Rose is zenuwachtig voor haar eerste werkdag als hoofdcommissaris. Het vele werk dat haar nieuwe functie met zich meebrengt, zet bovendien al snel druk op haar relatie met Mali. Mackenzie neemt een beslissing over haar relatie met Levi.

Vrijdag 15 november 2024 - aflevering 8188

Mackenzie lucht haar hart bij Mali over de situatie met Levi. Mali kampt intussen zelf ook met relatieproblemen en een gesprek met Rose gaat niet zoals gehoopt. De mysterieuze donatie aan de surfclub laat Roo nog steeds niet los en ze schakelt Rose in om te achterhalen wie de gulle schenker is. Zij maakt Roo echter meteen duidelijk dat de zaak geen prioriteit is voor haar. Wat later biecht Rose aan Cash op dat ze de hoge werkdruk van haar nieuwe positie heeft onderschat. Cash biedt vervolgens zijn hulp aan aan Roo; hij zal proberen te achterhalen wie de anonieme donatie heeft gedaan. Justin probeert wanhopig om Leah 'spontaan' tegen het lijf te lopen.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

