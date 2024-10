Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 21 oktober 2024 - aflevering 8169

Eden baalt wanneer Cash haar voorstel afwijst om er enkele dagen samen op uit te trekken, omdat hij Felicity niet alleen wil laten. Zij zelf is daar echter niet van gediend en maant haar broer aan om op het aanbod van Eden in te gaan. Aan Remi biecht Eden intussen op dat ze vooral even weg wil omdat ze opnieuw een aanvaring had met Levi. Bree krijgt van haar therapeut het advies om eens iets avontuurlijks te ondernemen. Remi heeft meteen een idee. Harper praat met Tane over zijn gevoelens voor Felicity. Xander wil een benefiet organiseren om geld in te zamelen voor hartonderzoek. Eden is verrast wanneer haar uitje met Cash een kampeertrip blijkt te zijn.



Dinsdag 22 oktober 2024 - aflevering 8170

Theo keert terug van zijn bezoek aan zijn moeder. Justin en Kirby lichten hem meteen in over het nummer dat ze tijdens zijn afwezigheid afgewerkt hebben. Remi praat met Theo over de plannen van Bree om voor Artsen Zonder Grenzen te gaan werken. Door een misverstand staat Remi een moeilijk gesprek met Bree te wachten. Roo neemt haar werk in de surfclub iets te serieus en daar zijn vooral Alf en John de dupe van. Eden probeert het beste te maken van de kampeertrip met Cash, maar ze heeft dit duidelijk nog nooit eerder gedaan. Cash vertelt haar over de mooie herinneringen die hij heeft aan zijn kampeertrips met zijn pleegvader Garry.



Woensdag 23 oktober 2024 - aflevering 8171

Roo ontdekt waarom enkele bestuursleden van de surfclub zijn opgestapt: ze zijn ontevreden over de terugkeer van John en werden door Simon Henderson ingefluisterd om als vorm van protest hun ontslag in te dienen. Theo voelt zich schuldig over de inzinking van Leah. Eden heeft genoeg van het kamperen en belt Remi met de vraag om haar te komen halen. Het komt tot een ruzie tussen haar en Cash, maar al gauw vinden ze een compromis: ze blijven nog één nacht en trekken dan naar een hotel. Remi, die inmiddels al onderweg is, wordt aangereden door een afgeleide autobestuurder. De inzittenden, Wes en Mickey, proberen vervolgens hun sporen te wissen. 's Nachts komt Eden de praktijken van het duo per toeval op het spoor en dat blijkt niet zonder gevaar.



Donderdag 24 oktober 2024 - aflevering 8172

Cash raakt in paniek wanneer hij Eden nergens kan vinden en ook Remi telefonisch niet te pakken krijgt. Een Search & Rescue-team start een zoektocht naar Eden. Een vastgebonden Eden wacht intussen haar lot af, terwijl Wes en Mickey hun volgende stap bespreken. Wanneer Wes zijn broer even alleen laat, probeert Eden in te praten op Mickey om haar los te maken. Wanneer Wes besluit dat het tijd is om definitief met Eden en Remi af te rekenen, vindt Mickey de moed om tegen zijn broer in te gaan. Hij mag Remi naar het ziekenhuis brengen, maar Eden wil Wes niet laten gaan, omdat zij hen kan identificeren. Bree schrikt wanneer Remi haar volgende patiënt blijkt te zijn.

Vrijdag 25 oktober 2024 - aflevering 8173

Cash arriveert in het ziekenhuis. Hij wil zo snel mogelijk met Remi praten, maar die wordt inmiddels geopereerd. Wanneer Cash de armband van Eden opmerkt tussen de spullen van Remi, haasten hij en Rose zich naar de plek waar Remi door de ambulance werd opgepikt. Ze vinden er echter geen spoor naar Eden. Tijdens een gevecht tussen Wes en Mickey grijpt Eden haar kans om te ontsnappen. Tijdens Remi's operatie is Bree het niet eens met de aanpak van Levi, die een gevaarlijke procedure wil uitvoeren.



