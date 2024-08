Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Het leven in Summer Bay lijkt zalig. Zon, zee, strand. Wat moet een mens meer hebben? Maar niets is wat het lijkt. De inwoners van het kuststadje hebben allemaal hun eigen zorgen. En het is niet allemaal goud wat blinkt. Daarom leven zoveel mensen met ze mee. Bekijk nu onze preview!

Maandag 19 augustus 2024 - aflevering 8125

Bree is bezorgd om de mentale gezondheid van Remi, maar volgens Eden is het vooral het verraad van Kirby dat er bij hem diep heeft ingehakt. Bovendien vindt de lancering van haar soloproject vanavond plaats. Theo probeert Remi en Eden nog een laatste keer te overtuigen om mee te gaan, maar zonder succes. De afwezigheid van haar vrienden raakt Kirby dieper dan ze had gedacht. Felicity begint meer en meer te vrezen dat hun verschillend standpunt over het krijgen van kinderen een wig zal drijven tussen haar en Tane. Justin en Leah zijn in gevaar. Het gewonnen weekendje weg blijkt een valstrik te zijn van de Vita Nova-sekte. Al dagen zitten ze opgesloten in een verlaten pakhuis. Het gaat mis wanneer Justin wanhopig op zoek gaat naar een uitweg.



Dinsdag 20 augustus 2024 - aflevering 8126

Leah probeert voorzichtig om Justin, die moeite heeft met ademhalen, vanonder het puin te halen. De tijd dringt en dus zit er voor Leah niets anders op dan zelf op zoek te gaan naar een uitweg. Eden en Remi voelen zich toch enigszins schuldig voor het niet bijwonen van de lancering van Kirby's soloproject. Het zelfvertrouwen van Kirby krijgt een boost wanneer haar vrienden alsnog opdagen. Al doet het haar achteraf ook twijfelen of ze wel de juiste beslissing nam. Een terugkeer naar Lyrik lijkt echter uitgesloten voor Remi. Om haar gedachten te verzetten, probeert John Irene zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie van het evenement voor Alf. Rose heeft slecht nieuws voor Irene.



Woensdag 21 augustus 2024 - aflevering 8127

Terwijl Irene en Harper gearresteerd worden door Rose, gaat John op zoek naar Cash, in de hoop dat hij hen kan helpen. John wijst Dana en Harper met de vinger voor het betrekken van Irene bij hun problemen, maar zij stelt Dana gerust; ze heeft van niets spijt. Omdat de magistraat pas in de ochtend tijd heeft voor Irene en Dana, moeten ze de nacht doorbrengen in de cel van het politiekantoor. Ook Kirby krijgt slecht nieuws: haar platenlabel is niet van plan om toegevingen te doen omtrent haar contract. Leah wordt intussen zowel mentaal als fysiek tot het uiterste gedreven. Ze slaagt erin om te ontsnappen uit het pakhuis, maar wat nu? Ze heeft totaal geen idee waar ze is. Zullen zij en Justin dit overleven?



Donderdag 22 augustus 2024 - aflevering 8128

Een uitgeputte Leah kan haar geluk niet op wanneer er eindelijk een voertuig stopt op de verlaten weg die ze aan het volgen is. Wanneer de hulpdiensten wat later bij Justin arriveren, is hij bewusteloos. In het ziekenhuis heeft Bree slecht nieuws: Justin is momenteel te zwak om geopereerd te worden. John krijgt eindelijk Cash te pakken, maar hij kan niets doen voor Dana en Irene omdat hij geschorst is. In het politiekantoor valt Cash' oog op het dossier van Vita Nova. Met Remi gaat het intussen van kwaad naar erger. Het komt zelfs tot een zware aanvaring tussen hem en Eden. Zij licht Bree in, maar zij wordt net op dat moment opgeroepen voor een noodgeval.



Vrijdag 23 augustus 2024 - aflevering 8129

Een ontredderde Leah kijkt hulpeloos toe hoe Bree en haar team Justin met spoed naar de operatiekamer brengen. Kirby, Theo en Eden komen samen om te repeteren, maar Remi stuurt zijn kat. Kirby is intussen nog steeds op zoek naar een manier om haar contract te laten ontbinden. Tane en Felicity zitten weer op het juiste spoor en Tane is euforisch nu Felicity heeft ingestemd om hun gezinnetje uit te breiden. Maar is dat wel zo? Ook Cash is een beetje verrast door de ommekeer van zijn zus.



