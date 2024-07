Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Het leven in Summer Bay lijkt zalig. Zon, zee, strand. Wat moet een mens meer hebben? Maar niets is wat het lijkt. De inwoners van het kuststadje hebben allemaal hun eigen zorgen. En het is niet allemaal goud wat blinkt. Daarom leven zoveel mensen met ze mee. Bekijk nu onze preview!

Maandag 15 juli 2024 - aflevering 8100

Het gaat plots snel voor Rose wanneer Samuel een voicemailbericht achterlaat met de vraag om haar zo snel mogelijk te ontmoeten. Mali wil haar vergezellen, maar Rose besluit dat ze dit alleen moet doen. Tijdens hun gesprek wordt al gauw duidelijk dat Samuel niet op de hoogte was van de zwangerschap van Yvette, de moeder van Rose, en dus nooit de keuze heeft gekregen om deel uit te maken van het leven van zijn dochter. Rose is ontroerd wanneer hij haar naam wil toevoegen aan een familiebijbel. Felicity bevindt zich op een rollercoaster van emoties wanneer ze definitief groen licht krijgt om de confrontatie aan te gaan met haar aanrander. Alf heeft eindelijk zijn hoorapparaat, maar John raakt achterdochtig wanneer Alf tijdens een bestuursvergadering zomaar akkoord gaat met hem.



Dinsdag 16 juli 2024 - aflevering 8101

Felicity polst bij Cash naar het beeldmateriaal waarmee haar aanrander haar chanteerde. Ze wil de beelden bekijken, in de hoop zo alle puzzelstukjes in elkaar te kunnen leggen zonder dat ze de confrontatie met de dader zelf moet aangaan. Cash heeft zijn bedenkingen, maar stemt uiteindelijk toch in. Na John beginnen ook Marilyn en Leah zich nu toch wat vragen te stellen bij de goede werking van Alfs hoorapparaat. Mackenzie is achterdochtig wanneer Xander opdaagt in Salt voor een shift terwijl hij niet ingeroosterd staat. Hij biecht op dat samenwonen met de luidruchtige Kirby een pak lastiger is dan met Bree, die de rust zelve is.



Woensdag 17 juli 2024 - aflevering 8102

Felicity raapt al haar moed bij elkaar voor de confrontatie met Jeremy, haar aanrander. Eden en Cash zorgen voor de broodnodige steun. Felicity raakt echter al gauw over haar toeren wanneer duidelijk wordt dat Jeremy vooral uit eigenbelang heeft ingestemd met de meeting en bijgevolg al haar directe vragen ontwijkt. Tane keert terug uit Nieuw-Zeeland en achterhaalt via Remi dat Felicity op het politiebureau is. Hoewel hij achteraf kan zien dat de confrontatie haar goed heeft gedaan, voelt Tane zich uitgesloten en vraagt hij zich luidop af waarom Felicity hem niet heeft ingelicht.



Donderdag 18 juli 2024 - aflevering 8103

Het feit dat Felicity hem in het ongewisse liet, zindert nog na bij Tane. Het leidt tot een ruzie tussen het koppel, waarna Felicity haar hart lucht bij Eden. Zij probeert op haar beurt de brokken te lijmen en wijst Tane op het feit hoe dapper Felicity met het hele gebeuren is omgegaan. Een onaangekondigd optreden van Remi trekt heel wat aandacht, maar jammer genoeg staat ook Forrest Duke tussen de menigte. Hij wijst Remi op gemaakte afspraken in verband met Kirby's nummers en dreigt met een rechtszaak bij een volgende overtreding. Kirby zoekt toenadering tot Eden en Remi en ontdekt zo wat Forrest achter haar rug heeft bekokstoofd.



Vrijdag 19 juli 2024 - aflevering 8104

Forrest verdedigt zijn acties tegenover Kirby en wijst haar op het feit dat het zijn taak als manager is om haar belangen en carrière te beschermen. Kirby heeft hier echter geen oren naar en gaat te rade bij Justin. Was het een slechte beslissing om met Forrest in zee te gaan? Cash praat Harper bij over de zaak van haar zus. Na de waarschuwing van Madden om zich niet met de zaak te bemoeien, moet hij voorzichtiger te werk gaan. Hij besluit camerabeelden op te vragen van het restaurant waar Harper en Dana op de bewuste dag gingen lunchen.



