Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 10 juni 2024 - aflevering 8076

Met de hulp van Mackenzie heeft Justin een toplocatie kunnen vastleggen voor de lancering van het album van Lyrik. Theo maakt zich echter zorgen wanneer hij ontdekt dat zowel Justin als Leah een aanvaring heeft gehad met Kirby. Samen proberen ze een manier te vinden om de lucht te klaren. Mackenzie helpt Kirby om angsten uit haar verleden onder ogen te komen. Irene lucht haar hart bij Marilyn.

Dinsdag 11 juni 2024 - aflevering 8077

Het komt opnieuw tot een aanvaring tussen Theo en Kirby wanneer hij probeert te achterhalen waarom ze hem nooit iets verteld heeft over het trauma uit haar verleden. Remi en Eden proberen de brokken te lijmen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer Remi Kirby uiteindelijk confronteert met de mogelijke gevolgen die het geruzie tussen haar en Theo dreigt te hebben voor Lyrik, besluit ze toenadering te zoeken. Irene nodigt John uit om bij haar te komen eten, maar een lastminutevideocall met Jett strooit roet in het eten.



Woensdag 12 juni 2024 - aflevering 8078

Tane ontdekt dat Felicity geld heeft geleend van Cash om haar afperser te betalen. Zijn vrees om een nieuwe geldeis blijkt al gauw gegrond wanneer Felicity een nieuwe sms ontvangt. Kirby neemt Theo dan toch nog in vertrouwen over de reden waarom ze gestopt was met surfen. Justin heeft groot nieuws: hij heeft een optreden voor Lyrik kunnen boeken in het Palais Metro. Remi en Kirby zijn echter sceptisch wanneer blijkt dat het optreden reeds vanavond is. Zijn ze hier wel klaar voor? Ook Theo heeft zijn bedenkingen aangezien hun album nog niets eens een titel heeft. Justin is echter vastberaden; ze kunnen dit! Irene wijst een uitnodiging van Marilyn af.

Donderdag 13 juni 2024 - aflevering 8079

De lancering van hun nieuwe album is een schot in de roos voor Lyrik. Theo panikeert wanneer een journalist hem tijdens een interview uithoort over zijn onervarenheid als leadzanger. Kirby grijpt in en weet duidelijk van aanpakken als het op journalisten aankomt. En hoewel Theo haar dankbaar is, voelt hij zich ook enigszins vernederd door haar actie. Marilyn vreest dat Irene eenzaam is en deelt haar bezorgdheid met Mackenzie. Felicity bedenkt een plan om haar afperser te ontmaskeren.



Vrijdag 14 juni 2024 - aflevering 8080

Mali is dankbaar voor de hulp die hij krijgt van Rose en Xander bij Mantaray Boards, maar heeft toch duidelijk moeite met het uit handen geven van de surflessen. Cash probeert Felicity te contacteren nadat Tane hem in vertrouwen heeft genomen over haar afperser. Zij is echter bezig met het uitvoeren van haar eigen plan om de dader te ontmaskeren: vanuit haar auto probeert ze foto's te nemen van de dader. Wanneer Cash en Tane haar een tijdje later vinden, is ze helemaal overstuur. Met het bewijsmateriaal in handen zetten Cash en Rose vervolgens alles op alles om de man veroordeeld te krijgen.



