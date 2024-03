Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 4 maart 2024 - aflevering 8006

Bree voelt zich nog niet klaar om de volgende stap te zetten in haar relatie met Remi, maar voelt de druk wanneer ze ziet hoeveel aandacht Remi krijgt van een groepje vrouwelijke fans. Marilyn trekt alle registers open om de grote hoeveelheid aan huidverzorgingsproducten binnen de week verkocht te krijgen en schakelt hiervoor zelfs de hulp van Kirby in. Alf stelt zich vrijwillig kandidaat als karaktergetuige voor Justin. Leah worstelt met de gedachte dat Justin mogelijks maanden of jaren de gevangenis in vliegt.



Dinsdag 5 maart 2024 - aflevering 8007

Justin krijgt zijn straf te horen. Hij en Leah zijn opgelucht wanneer de rechter hem - tegen alle verwachtingen in - een werkstraf van 500 uur en verplichte therapie oplegt in plaats van een effectieve gevangenisstraf. En hoewel hij zich al meteen het hoofd breekt over hoe hij die werkstraf en het werk in de garage ooit zal kunnen combineren, is Justin vastberaden om zijn tweede kans met beide handen te grijpen. Bree lucht haar hart bij Rose over haar vrees dat Remi haar zal verlaten als ze niet gauw klaar is om de volgende stap in hun relatie te zetten. Tane is blij verrast wanneer zijn neef Kahu onverwachts opdaagt en nodigt hem meteen uit om bij hem en Felicity te komen logeren.

Woensdag 6 maart 2024 - aflevering 8008

Tane is Kahu dankbaar wanneer hij als trainer aan de slag wil gaan in de fitness, tot hij ontdekt dat zijn neef hier eigenlijk niet voor is opgeleid. Felicity staat wantrouwig tegenover de komst van Kahu, maar besluit hem een kans te geven wanneer Cash haar wijst op het belang van familie voor Tane. Theo, Remi, Eden en Kirby zijn dolenthousiast nu ze weer voluit kunnen optreden met Lyrik. Iedereen is echter stomverbaasd wanneer Eden weigert om haar nieuwe nummer uit te brengen.



Donderdag 7 maart 2024 - aflevering 8009

Cash snapt de hele heisa niet wanneer Eden hem vertelt waarom ze het lied dat ze over hen geschreven heeft niet wil uitbrengen. Ook Kirby probeert haar op andere gedachten te brengen, maar Eden houdt voet bij stuk. Mackenzie doet alsof ze definitief een streep heeft getrokken onder haar relatie met Gabe, maar Mali laat zich geen blaasjes wijsmaken en biedt haar een schouder om op te huilen. Marilyn is opgetogen wanneer duidelijk wordt dat de post van Kirby over de Stunning Organics-producten zijn doel niet voorbij is geschoten. Zij en Kirby hebben echter wel nog wel het een en ander uit te leggen aan Irene.

Vrijdag 8 maart 2024 - aflevering 8010

Justin gaat van start met de cursus woedebeheersing. Op zijn eerste sessie heeft hij echter al meteen een aanvaring met de therapeut. Zij maant hem aan om geduld te hebben en de therapie een kans te geven. Marilyn vermoedt dat John uit medelijden de grote bestelling zonnebrandcrème heeft geplaatst, maar moet zich bij hem excuseren wanneer blijkt dat Alf de bestelling deed. Xander mag het ziekenhuis verlaten. Hij is kwaad op Rose wanneer hij ontdekt dat de begrafenis van Jamie diezelfde dag plaatsvindt en zij dat voor hem verborgen hield.



