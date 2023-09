Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 18 september 2023 - aflevering 7888

Xander en Bree proberen Rose aan het daten te krijgen. Ziggy is wanhopig om de draad van haar normale leven weer op te pakken, maar de ochtendmisselijkheid blijft haar leven domineren. Daarbovenop beginnen ook haar hormonen haar parten te spelen, en dat zal Dean geweten hebben. Marilyn bekent dat zij de banden van John lekgestoken heeft, maar John weigert dat te geloven. Ook Rose heeft haar twijfels bij de bekentenis van Marilyn en probeert te achterhalen wat er aan de hand is.



Dinsdag 19 september 2023 - aflevering 7889

Wanneer Heather ontdekt dat Marilyn de schuld van de platgestoken banden op zich heeft genomen, vliegt ze haar in de armen. Wat ze echter niet begrijpt is waarom haar vrienden en familie zich zo begripvol blijven opstellen tegenover Marilyn. Justin zit in zak en as na een teleurstellend optreden. Manager van een band zijn is niet zo makkelijk als hij had gedacht. Om het goed te maken probeert hij opnieuw te onderhandelen met Mackenzie. Leah krijgt een onaangename verrassing.

Woensdag 20 september 2023 - aflevering 7890

Justin en Theo haasten zich huiswaarts nadat Leah hen inlichtte over de inbraak. Rose en Cash komen langs om de zaak te onderzoeken en omdat er niets gestolen lijkt, vermoedt Rose dat het om een persoonlijke aanval gaat. Leah krijgt meteen een idee wie verantwoordelijk zou kunnen zijn: Heather. Een opmerking van Eden doet Felicity vermoeden dat er meer aan de hand is tussen haar en Cash. Ze confronteert Remi hiermee, maar hij weigert meer informatie te geven. Justin en Mackenzie komen tot een overeenkomst.



Donderdag 21 september 2023 - aflevering 7891

Een verontwaardigde Felicity betrapt Cash en Eden op heterdaad. Ze is woest en beschuldigt haar beste vriendin van verraad. Tane ziet zijn plan om Felicity ten huwelijk te vragen intussen in het water vallen en vraagt Cash om de lucht te klaren met zijn zus zodat ze alsnog een onvergetelijke en zorgeloze dag kan beleven. Eden vreest intussen dat dit het einde van haar vriendschap met Felicity is.



Vrijdag 22 september 2023 - aflevering 7892

Alles wordt in gereedheid gebracht voor het aanzoek van Tane. Zal Felicity ja zeggen? Marilyn ziet haar hoop om een band met haar dochter op te bouwen aan diggelen geslagen worden wanneer Leah haar op de hoogte brengt over het vertrek van Heather. Eden liegt wanneer Cash haar vraagt of ze gevoelens voor hem heeft.



