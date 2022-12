Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 19 december 2022 - aflevering 7695

Tane nodigt Felicity uit voor een etentje in Salt. Net wanneer ze het gevoel krijgt dat Tane zich open begint te stellen, voegt Cash zich ongevraagd bij hen. Chloe krijgt schokkend nieuws. Justin zet Theo op zijn plaats over zijn onthulling tegenover Ryder.

Dinsdag 20 december 2022 - aflevering 7696

Mackenzie excuseert zich bij Felicity voor haar eerdere beschuldigingen. Felicity geniet ondertussen van haar tijd samen met Tane. Ari zoekt toenadering tot Matthew en waarschuwt hem om Chloe en Mia met rust te laten. Chloe eist antwoorden van Mia over waarom ze haar vader al die jaren uit haar leven hield. Marilyn weigert om het ziekenhuis te verlaten. Justin bedenkt een manier om haar alsnog te overtuigen. Woensdag 21 december 2022 - aflevering 7697

Matthew is getuige van een stevige discussie tussen Ryder en Chloe en grijpt in, waarna Chloe hem voorstelt als haar vader. Alf keert terug uit de stad en dat doet Marilyn zichtbaar deugd. Ari spoort Mia aan om Chloe de waarheid te vertellen over Matthew, maar zij weigert haar dochter te vertellen dat ze het gevolg is van een aanranding. Donderdag 22 december 2022 - aflevering 7698

Na de aanval van Ari en enkele onthullingen van Chloe, zet Matthew Mia onder druk om hem en Chloe met rust te laten zodat ze een vader-dochterrelatie kunnen uitbouwen. Cash probeert Felicity mee te krijgen naar de herdenkingsdienst van hun vader. Alf maakt voor het eerst kennis met de nieuwe Marilyn wanneer ze haar ongenoegen uit over Logan. Vrijdag 23 december 2022 - aflevering 7699

Jasmine probeert Felicity te overhalen om haar broer te vergezellen naar de herdenkingsdienst voor hun vader, maar zij wil enkel meegaan als Cash haar belooft de dood van hun vader verder te onderzoeken. Roo heeft slecht nieuws: Martha heeft een niertransplantatie nodig. Het nieuws doet Marilyn stilstaan bij haar gedrag. 'Home and Away', elke werkdag rond 18.30 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!