Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 24 oktober 2022 - aflevering 7658

Tori en Christian treden eindelijk in het huwelijk. Jasmine neemt Cash mee naar de ceremonie. Mia wacht vol spanning op nieuws over de aankoop van de gym. Het afscheid van Tori, Christian en Grace valt Justin zwaar.

Dinsdag 25 oktober 2022 - aflevering 7659

Dean weigert naar de gym te gaan voor zijn revalidatie. Mackenzie en Ziggy vermoeden dat de aanwezigheid van Tane hier voor iets tussen zit. Het vertrek van Tori zindert nog na bij Justin. Alf geeft hem de raad om zijn toekomst in handen te nemen. Mackenzie heeft een aanvaring met Felicity. Mia en Ari starten met de adoptieprocedure. Woensdag 26 oktober 2022 - geen uitzending

UEFA Champions League Donderdag 27 oktober 2022 - aflevering 7660

Mackenzie licht Tane in over haar vermoeden dat Felicity haar de avond voordien achtervolgde. Alf moet tussenbeide komen wanneer Tane haar vervolgens de volle laag geeft. Mackenzie vindt een roos op de handdoek van Tane. Felicity krijgt steun van Roo. Logan heeft slecht nieuws voor Mackenzie. Ziggy speelt open kaart met Dean. Vrijdag 28 oktober 2022 - aflevering 7661

Chloe plant een verrassingsfeestje voor de verjaardag van Ryder. Bella vindt dat Nikau zich verdacht gedraagt. Theo bedenkt een manier om Ryder op zijn feestje te krijgen. Mackenzie en Logan hebben een gesprek over hun toekomst samen. Martha legt de laatste hand aan haar schilderij. Alf wil iets speciaals doen voor de verjaardag van Ryder. 'Home and Away', elke werkdag rond 18.30 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!