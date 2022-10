Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 3 oktober 2022 - aflevering 7649

De bekentenis van Mia valt niet in goede aarde bij Ari. Jasmine wil de verkoop van de fitness vieren met Cash, maar Ari zet een domper op de feestvreugde. Christian moedigt Tori aan om Justin in te lichten over hun verhuisplannen. Leah krijgt onverwacht bezoek. Alf is teleurgesteld wanneer zijn picknick met Martha niet doorgaat.

Dinsdag 4 oktober 2022 - aflevering 7650

Tane probeert Felicity duidelijk te maken om hem met rust te laten, maar zij laat zich niet zomaar afschepen. Leah neemt contact op met haar broer Dimitry om de waarheid te achterhalen over waarom hij Theo op straat zette. Hij blijkt een heel andere versie van de feiten te geven dan Theo. Het herstel van Dean gaat niet zoals gehoopt en dat blijft niet zonder gevolgen voor zijn relatie met Ziggy. Woensdag 5 oktober 2022 - aflevering 7651

Dean maakt het Ziggy en Mackenzie niet gemakkelijk. Logan biedt zijn hulp aan. Leah maakt zich zorgen over Theo wanneer blijkt dat ook Dimitry geen contact meer met hem heeft gehad. De reactie van Justin zorgt voor spanning tussen hem en Leah. Tane wijst Felicity terecht. Donderdag 6 oktober 2022 - aflevering 7652

Tane beschuldigt Felicity van stalking. Cash grijpt in wanneer een discussie tussen hen uit de hand dreigt te lopen. Logan en Mackenzie slagen er eindelijk in om tot Dean door te dringen. Roo en Martha hebben hun handen meer dan vol met het organiseren van het benefietevent. Vrijdag 7 oktober 2022 - aflevering 7653

Tane ontdekt dat Ari en Mia de fitness hebben gekocht en eist een uitleg over hoe ze dit alles hebben kunnen bekostigen. Jasmine is getuige van een nieuwe discussie tussen Felicity en Tane. Mackenzie heeft een idee om Dean te motiveren.