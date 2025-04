Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 28 april 2025 - aflevering 7653

Rube bekijkt het videodagboek van Joris en ontdekt dat hij Louise een wallet met crypto zou nalaten. Hij gaat op zoek naar antwoorden, maar Louise ontwijkt hem. Emiel krijgt de kans om zelfstandig te gaan wonen. Hij vreest dat hij dat niet zal kunnen. Samira maakt zich zorgen omdat Brahim in zichzelf is gekeerd.



Dinsdag 29 april 2025 - aflevering 7654

Mieke probeert op zichzelf te focussen en neemt zich voor om geen contact meer te zoeken met Finn. Dat wordt steeds moeilijker. Rudi probeert op zijn beurt zoveel mogelijk tijd in te halen met zijn dochter. Véronique neemt Lars in vertrouwen over haar plan om het vuur in haar relatie aan te wakkeren. Mathias heeft iets op te biechten.



Woensdag 30 april 2025 - aflevering 7655

Mathias krijgt spijt van zijn beslissing. Jamila en Vanessa willen hem een lesje leren. Mieke hoort dat het druk is op CoBrew en besluit terug te gaan werken. Véronique vertelt Lars over haar 'romantisch avondje' met Linus. Louise ontdekt dat ze een mail over het hoofd heeft gezien en panikeert.



Donderdag 1 mei 2025 - aflevering 7656

Louise werkt laat door aan haar dossier, maar begint foutjes te maken. Rube biedt zijn hulp aan. Rudi plant een picknick met Finn. Alfons geeft Emiel een peptalk, maar dat lijkt averechts te werken. Benny komt met een idee. Het zit Stefanie dwars dat Lars over Véronique praat. Ze lucht haar hart bij Samira.



Vrijdag 2 mei 2025 - aflevering 7657

Benny roddelt tegen Jan over Véronique en Linus. Rudi beseft hoe hij Mieke én Finn blij kan maken. Samira schakelt Mona, de begeleidster van Emiel, in om hem te overtuigen. Haar verschijning laat ook Brahim niet onberoerd. Rube vindt een manier om dichter bij Anna te geraken.

