Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Maandag 21 april 2025 - aflevering 7648

Yoko denkt dat zij en Jelle in de gaten worden gehouden door Ward. Jelle gaat op onderzoek uit. Mieke spoort Finn aan om mee te doen met een talentenjacht op school. Mieke is bloednerveus om Hanne terug te zien. Rube vindt een interessante passage over Bert tussen de schrijfsels van Zjef. Benny en Stefanie doen een onthutsende ontdekking.



Dinsdag 22 april 2025 - aflevering 7649

Samira vertelt Benny de waarheid. Linus is liefdevol naar Véronique toe, maar het gesprek van afgelopen week zindert nog na. Mathias vindt dat Vanessa haar gezin verwaarloost ten koste van haar paard. Rube ziet een kans om Jan uit te horen over Bert.



Woensdag 23 april 2025 - aflevering 7650

Rube excuseert zich bij Jan, maar Hanne vindt zijn gedrag onaanvaardbaar. Jelle neemt het voor hem op. Véronique stort haar hart uit bij Mieke. Ook Lars merkt dat er iets aan de hand is. Ten huize Coppens stelt Alfons zich vragen wanneer Benny op de zetel slaapt. Samira wil niet vertellen wat er aan de hand is. Er volgt ook nog meer slecht nieuws.



Donderdag 24 april 2025 - aflevering 7651

Mieke en Finn willen Rudi helpen om terug op zijn positieven te komen en schakelen de hulp in van zijn vrienden. De avond zelf verloopt anders dan verwacht. Vanessa is nog altijd ziek, maar wil Rataplan niet langer in de steek laten. Yoko is onderweg naar huis wanneer Ward plots opduikt. Hij is niet voor rede vatbaar.



Vrijdag 25 april 2025 - aflevering 7652

Mathias brengt opnieuw een bezoekje aan Rataplan. Ditmaal verrassend genoeg met minder tegenzin en dat heeft een reden. Rube stelt zichzelf voor aan Mieke, maar zij is niet te spreken over zijn optreden bij Jan. Ondertussen gaat hij in Louises mails op zoek naar correspondentie met Bert. Hij ontdekt een opvallende video. Ward lokt Jelle naar zijn schuilplaats.

