Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Lars heeft een moeilijke boodschap voor Brigitte en Mieke verwacht een uitbrander. Jelle wint het vertrouwen van Ward. Samira confronteert Jamila, Cédric vangt bot bij Véronique. Jan vindt Ward gevaarlijk, Linus wil praten met Cédric en Benny kijkt uit naar het Suikerfeest. Lars is blij dat Brigitte en Stefanie overeenkomen. Jelle wordt achtervolgd.

Maandag 24 maart 2025 - aflevering 7628

Mieke verwacht zich aan een flinke uitbrander. Lars heeft een moeilijke boodschap voor Brigitte en wil het juiste moment afwachten om haar die te vertellen. De situatie met Cédric ligt Louise op de maag. Ze wordt geconfronteerd met de herinnering aan Bert. Jelle weet het vertrouwen van Ward te winnen.



Dinsdag 25 maart 2025 - aflevering 7629

Samira confronteert Jamila met haar vermoeden. Finn is slechtgezind en blokt elke toenadering van Rudi af. Cédric wil zijn hart luchten bij Véronique, maar krijgt de kans niet. Rube neemt het op voor Benny. Hij weet ook een wantrouwige Jan te charmeren.



Woensdag 26 maart 2025 - aflevering 7630

Ward wil Yoko waarschuwen voor Jelle. Zij kan echter niet lachen met zijn opdringerig gedrag. Jan vindt Ward gevaarlijk. Jamila weet niet of ze nog met Christian kan afspreken. Yoko voelt dat er van alles aan de hand is. Linus wil een gesprek met Cédric.



Donderdag 27 maart 2025 - aflevering 7631

Véronique vraagt Linus om het samenwonen met Cédric nog een allerlaatste kans te geven. Lars probeert een lastig moment voor zich uit te schuiven, tot Brigitte het slechte nieuws zelf dreigt te ontdekken. Samira en Jamila hebben een ernstig gesprek dat anders loopt dan verwacht. Benny kijkt uit naar het Suikerfeest.



Vrijdag 28 maart 2025 - aflevering 7632

Véronique overweegt om in te trekken bij Linus. Hij is echter bezorgd over de impact op haar band met Cédric. Benny denkt na over wat Brahim parten speelt. Lars is blij dat Stefanie en Brigitte overeenkomen, maar zoekt nog steeds een oplossing voor zijn probleem. Jelle wordt nietsvermoedend achtervolgd.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

